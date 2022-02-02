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Elon Musk'ın 'belalısı' genç 5 bin dolarlık teklifi reddetmişti... 19 yaşında özel bir iş teklifi aldı!

#Elon Musk#Twitter#Özel Jet
Elon Muskın belalısı genç 5 bin dolarlık teklifi reddetmişti... 19 yaşında özel bir iş teklifi aldı

Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın başı bir süredir özel jetini takip eden bir Twitter hesabının sahibi gençle belada. Musk'ın para teklif ettiği genç şimdi de aldığı özel iş teklifiyle gündemde.

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Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk son günlerde bir üniversite öğrencisi ile güvenlik krizi yaşıyor. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney, kamuya açık hava trafiği verilerini izleyen bir yazılım üreterek ünlü iş insanı Musk'ın özel jetinin hareketlerini "Elon Musk's Jet" hesabı üzerinden yayınlıyor.

Özel jetinin konumunun bilinmesinin rahatsız olan ve bunun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine düşünen Musk, 19 yaşındaki gence geçtiğimiz sonbaharda bir mesaj atarak "Bunu durdurabilir misin, bu bir güvenlik riski" dedi ve Sweeney'e 5 bin dolarlık bir teklifte bulundu.

Elon Muskın belalısı genç 5 bin dolarlık teklifi reddetmişti... 19 yaşında özel bir iş teklifi aldı

Musk, Jack Sweeney'nin 50 bin dolarlık karşı teklifi sonrası genci sosyal medya hesaplarından da engelledi.

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Bir anda viral haline gelen ve sosyal medya fenomeni olan 19 yaşındaki genç ise teknoloji şirketlerinin hedefi haline geldi.

Florida eyaletinin Orlando şehrinde bulunan bir özel jet şirketi Sweeney'ye iş teklifinde bulundu. New York Post'ta yer alan habere göre Stratos Jet Charters adındaki şirket genç adama birlikte çalışmayı teklif etti.

Şirketin başkanı ve CEO'su olan Joel Thomas yaptığı açıklamada "Sweeney'in yaratıcılığını görünce ona iş geliştirme birimimizde bir iş teklifinde bulunduk." ifadesini kullandı. Thomas "Jack'in özel havacılık konusundaki ilgisini ve teknik kapasitesini görünce şirketin kapısını ona açmaya karar verdik. Şu anda Florida Üniversitesi'nde de çalışan genç adamla proje bazlı anlaşabilir ve ona yine de iş imkanı sağlayabiliriz. Ayrıca sağlayacağımız burs ve staj imkanlarıyla da eğitimine ve geleceğini planlamasına katkıda bulunabiliriz." diyerek teklifin içeriğini de anlattı.

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Thomas aynı zamanda el yükselterek teklifi cazip hale getirdiklerini zira çocuğun peşinde başka teknoloji firmalarının da bulunduğunun farkında olduğunun altını çizdi.

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Sweeney ise Insider'a yaptığı açıklamada hali hazırda UberJets adlı firma için charter uçuşlarını takip ederek müşterilerin ucuz uçak bileti seçmesini sağlayacak bir program geliştirdiğini ve bu yüzden iş teklifini kabul edemeyeceğini söyledi.

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#Elon Musk#Twitter#Özel Jet

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