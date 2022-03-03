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Elon Musk'ın baş belası şimdi de Rus oligarkların peşine düştü

#Jack Sweeney#Elon Musk#RUSYA
Elon Muskın baş belası şimdi de Rus oligarkların peşine düştü

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın özel jetinin hareketlerini yayınlayan hesabı ile tüm dünyanın ilgisini çeken 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney şimdi de yaptırımların hedefindeki Rus oligarkların peşine düştü.

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19 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney, yaptığı özel bir yazılımla uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın özel jetinin hareketlerini "Elon Musk's Jet" hesabı üzerinden yayınlıyordu.

Ünlü milyarder Sweeney'e hesabın güvenlik sorununa neden olduğunu belirterek, hesabı kapatması karşılığında 5 bin dolarlık bir teklifte bulunmuştu. Ancak genç adam teklifi reddedip Musk'tan 50 bin dolar istemişti. Musk ise 50 bin dolarlık karşı teklif sonrası genci sosyal medya hesaplarından engellemişti.

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ROTAYI RUS OLİGARKLARA ÇEVİRDİ: 300 BİN TAKİPÇİSİ OLDU

Dünyada uzunca sürece konuşulan Sweeney, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile rotasını Rus oligarklara çevirdi. 'RUOligarchJets' ve 'Putinjet' isimli iki yeni hesap açan üniversiteli gencin takipçi sayısı kısa sürede 300 bin kişiye ulaştı.

Elon Muskın baş belası şimdi de Rus oligarkların peşine düştü


KONUM, HAREKET BİLGİLERİNİ PAYLAŞIYOR

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İki hesap da tıpkı Elon Musk'ın hesabında olduğu gibi Rus oligarklara ait özel jetlerin hareketlerini, canlı güncellemelerini ve konum haritalarını paylaşıyor. Hesaplar tarafından izlenen isimler arasında Chelsea Futbol Kulübü sahibi Roman Abramovich, işadamı Alisher Usmanov ve Rus gaz üreticisi Novatek'in milyarder başkanı Leonid Mikhelson yer alıyor.

Elon Muskın baş belası şimdi de Rus oligarkların peşine düştü


YAPTIRIMLAR SONRASI TALEPLER ARTTI

Sweeney, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada insanların kendisinden uzun zamandır bu hesapları istediğini ancak Rusya'nın en zenginlerine uygulanan yaptırımlar sonrası taleplerin arttığını söyledi.

UÇAKLARIN BOYUTU KARŞISINDA HAYRETE DÜŞTÜ

Genç üniversiteli, Bloomberg'e verdiği röportajda , Rus oligarklarının kullandığı uçakların boyutu karşısında hayrete düştüğünü söyledi.

Rus oligarklarıyla bağlantılı 40'tan fazla uçak ve helikopteri takip eden Sweeney, "Oligarkların sahip olduğu uçaklar kesinlikle çılgın. Ülkenin en zenginleri Airbus A319 ve Boeing 737 gibi ticari boyutlu uçaklarda seyahat ediyor. Uçaklar diğer jetlere kıyasla çok büyük." ifadelerini kullandı.

Elon Muskın baş belası şimdi de Rus oligarkların peşine düştü

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney

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ÖZEL BİR ŞİRKETTEN İŞ TEKLİFİ ALMIŞTI

Florida eyaletinin Orlando şehrinde bulunan bir Özel Jet şirketi, Elon Musk'ın tepkisi sonrası Sweeney'ye iş teklifinde bulunmuştu. Sweeney ise hali hazırda UberJets adlı firma ile anlaştığı için iş teklifini kabul edemeyeceğini açıklamıştı.

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