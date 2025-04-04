Elon Musk'ın babasından itiraf: Putin'e hayran

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk'ın babası Errol Musk, İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin Rusça servisine konuştu.

Güney Afrika'nın Cape Town kenti yakınlarındaki villasında yaşayan Errol Musk, kendisinin ve ailesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı hayranlık duyduğunu söyledi.

Musk, "Putin'i uluslararası politikanın merceğinden değil, sadece bir insan olarak görürseniz, ona saygı duymamak zor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesiyle Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu görevine gelen oğlunun, kendisiyle benzer görüşlere sahip olduğunu inandığını ifade etti.

Çevresindeki insanların Putin karşıtı açıklamalar yaptığını ifade eden Musk, Rusya liderinin kendisi için "güçlü bir lider" figürü olduğunu belirtti.

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Ukrayna'daki savaşı Putin'in başlattığı yönündeki soruya "Savaşı kimin başlattığını ancak zamanla anlayabiliriz" cevabını verdi.

BU SEBEPLE ONLARLA GÖRÜŞMÜYORUM

Baba Musk, oğlunun Nazi selamı verdiğine ilişkin tartışmalara da yanıt verdi.

Elon Musk'ın anne tarafından dedesinin Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e hayranlık duyduğunu ve ırkçı politikaları desteklediğini doğruladı.

Musk, bu sebeple ayrıldığı eşinin ailesiyle görüşmeyi kestiğini belirtti. Ancak baba Musk, eşinin babasının daha oğlu çok küçükken hayatını kaybettiği için Elon Musk'ın üzerinde bir etkisi olmadığını savundu.