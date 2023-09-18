Elon Musk'a Tesla ve Starlink teklifi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamleleri dünyada manşet

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Dünya, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için geri sayıma geçti.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13'üncü kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek.

Bu kapsamda New York'ta bulunan Erdoğan Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO’su Elon Musk ile görüştü.

Bu görüşmeyi manşetine taşıyan Al Jazeera Erdoğan'ın Musk'tan Türkiye'ye Tesla fabrikası kurmasını istediğini yazdı.

Katar merkezli haber platformu Musk'ın Tesla'nın muhtemelen bu yılın sonuna kadar yeni bir fabrika için yer seçeceğini aktardı.

ABD merkezli Bloomberg 'Erdoğan Musk'la Görüştü ve Ondan Türkiye'de Tesla Fabrikası Açmasını İstedi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'Türk lider Starlink hizmetini ülkesinde de istiyor' diyen Bloomberg Erdoğan'ın Tesla fabrikasının yanı sıra Starlink için de girişimde bulunduğunu yazdı.

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Haberde 'Elon Musk, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti ve yaklaşık 45 dakika boyunca yapay zeka ve potansiyel Tesla fabrikası hakkında konuştu' ifadelerine yer verildi.

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.

Exxpress ise görüşmenin Türkevi'nde yapıldığının altını çizdi ve 'toplantıda Erdoğan, Musk'tan ülkesinde bir üretim tesisi kurmasını istedi' dedi.

Avusturya merkezli Diepresse haberinde 'Erdoğan, BM 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de. Türk lider dünya çapında sekizinci Tesla fabrikasını kurmak için yarışıyor' ifadelerine yer verdi.

Hindistan merkezli Deccan Herald 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'tan Tesla'nın 7. fabrikasını Türkiye'de açmasını istedi' başlığını attı.

Al Arabiya 'Erdoğan, Tesla CEO'su Elon Musk'tan Türkiye'de bir Tesla fabrikası kurmasını istediğini söyledi' dedi.

Aynı haberde Musk'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüşeceği bilgisine yer verildi.

Pakistan merkezli Samma 'Erdoğan, Elon Musk'u Türkiye'de Tesla fabrikası kurmaya davet etti' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı

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İsrail merkezli Jerusalem Post sağlık nedenlerinden dolayı Türkiye ziyaretini iptal eden Netanyahu'nun BM zirvesinde Erdoğan ile görüşeceğini yazdı.

Politico ise 'Dünya liderleri bir araya gelirken izlenecek ilişkiler' başlıklı haberinde zirvenin önemli buluşmalarını sıraladı. Haberde Biden'ın Erdoğan ile görüşeceği bilgisine yer verildi.