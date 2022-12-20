Elon Musk’a milyonlar ‘Git’ dedi

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“Twitter yönetiminden istifa etmeli miyim” diye soran ve anketten çıkacak sonuca uyacağını belirten Musk’a kullanıcılar “Git” dedi. 17 milyon 500 bin oy kullanılan anketten yüzde 57.5 “Evet”, yüzde 42.5 “Hayır” sonucu çıktı. Twitter’ı satın aldıktan sonra önce 8 dolarlık “mavi tik” uygulaması getiren, tepkiler üzerine programı askıya alıp sonra yeniden başlatan Musk, eleştirilerin odağında.

YENİ CEO KİM OLACAK

Elon Musk dünkü anketin ardından henüz bir açıklama yapmadı. Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra şirketin halka açıklığına son veren ve tek başına yönetmeye başlayan Musk’ın istifa etmesi halinde CEO’luk görevini kimin üstleneceği belirsiz.