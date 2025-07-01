Elon Musk yeni siyasi parti kuracak: 'Amerika Partisi' geliyor! Trump'ın yanıtı gecikmedi

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Musk, yasa tasarısının onaylanması halinde "Amerika Partisi'nin, sonraki gün kurulacağını" duyurdu. Senato'nun MEGA'yı oylamasına birkaç saat kala X hesabından paylaşım yapan Musk, senatörlere tasarıyı reddetme çağrısı yaptı. ABD'li iş insanı, MEGA'yı "delice" diye tanımladı ve "ABD'nin iki partili sisteme alternatif bir yapıya ihtiyacı olduğunu" belirtti.

Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarını hedef alan Musk, pazartesi günü MEGA'yı destekleyen Cumhuriyetçi siyasetçilere karşı finansal gücünü kullanacağını dile getirdi.

Teknoloji milyarderi, MEGA'nın ABD'nin bütçe dengesine darbe indireceğini savunarak, "Hükümet harcamalarını kısmayı vaat edip, ardından tarihin en büyük borç artışına imza atan her Kongre üyesi utanmalı. Yapacağım son şey de olsa, gelecek yıl yapılacak ön seçimlerde (parti içi seçimler) kaybedecekler" ifadelerini kullandı.

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X hesabından paylaşımlarını sürdüren Musk, Cumhuriyetçilerin Teksas Temsilcisi Chip Roy ve Maryland Temsilcisi Andy Harris'i hedef alarak, "Tarihin en büyük borç artışını içeren 'borç köleliği' yasasına destek verirseniz, kendinize nasıl Özgürlük Grubu diyebilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

TRUMP'IN YANITI GECİKMEDİ

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Musk'a yanıt vererek, ünlü milyarderin devlet desteği olmadan Güney Afrika'ya geri dönmek zorunda kalacağını savundu.

Musk'ın, elektrikli araçlara ilişkin görüşlerini göreve gelmeden önce bildiğini ancak yine de onu desteklediğini belirten Trump, "Elektrikli araçlarda bir sorun yok ancak kimse almak için zorlanmamalı. Devlet teşvikleri olmasaydı Elon muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'daki evine geri dönerdi" mesajını paylaştı.

Musk'ın sahip olduğu şirketlerin elektrikli araç üretiminin yanı sıra roket ve uydu fırlatma faaliyetlerinin son bulması halinde ülkenin bir "servet" kazanacağını iddia eden Trump, Belki de (Hükümet Verimlilik Departmanı) DOGE'nin buna bir göz atması gerekiyordur" diye yazdı.

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Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına getirilen Musk, nisan itibarıyla Trump ile Oval Ofis'te kameralar karşısına geçmeyi bırakmıştı.

'BEN OLMASAYDIM TRUMP SEÇİMİ KAYBEDERDİ'

Musk'ın, yenilenebilir enerji sektörüne zarar vereceğini ve ulusal borcu trilyonlarca dolar artıracağını öne sürdüğü yasa tasarısına karşı çıkması, mayıs ayında Trump ile arasının açılmasına yol açmıştı. Musk'ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve bazı hükümet yetkilileriyle yaşadığı tartışmalar basına yansımıştı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrılmasının ardından haziran ayı başında vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" ifadeleriyle eleştirmişti.

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"Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım" diyen Musk, "Bu tasarıyla oy verenler utansın, yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. ABD vatandaşlarını ezici ve sürdürülemez bir borç yükünün altına sokuyorsunuz" demişti.

Musk, 20 Mayıs'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'nda, siyasete "yeterince para harcadığını" belirterek, gelecekte bu harcamaları "çok daha azaltacağını" ifade etmişti.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" demişti.

Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, Musk ile ilişkilerinin bittiğini düşünüp düşünmediği sorusuna "Öyle olduğunu varsayıyorum, evet" yanıtını vermişti. Musk, Trump ile tartışmasının basına yansıması üzerine yeni bir açıklama yaparak "çok ileri gittiğini" söylemiş ve özür dilemişti. Yaşanan gelişmenin ardından Trump, Musk'ın açıklamasına karşılık olarak "Sanırım onu affedebilirim" demişti.

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TRUMP YASA TASARISININ ARKASINDA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise yaptığı basın açıklamasında konuya ilişkin olarak "Başkan (Trump), Elon Musk'ın bu tasarı konusundaki görüşünü zaten biliyor" açıklamasını yapmıştı. Leavitt, Musk'ın tutumunun Trump'ın fikrini değiştirmediğini ve tasarının arkasında olduklarını belirtmişti.

Musk, tasarının DOGE'yi etkileyeceğini kaydetmişti. ​​​​​​​Elon Musk, 28 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında, tasarının Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) çabalarını baltalayacağını ifade etmişti.

ABD'li iş insanı, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" diye konuşmuştu.

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Konuya ilişkin endişelerini dile getiren Musk, "Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum" demişti.

Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'ya gönderilmişti.