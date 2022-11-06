Elon Musk Twitter’dan sonra Ukrayna’yı üzdü

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan işgali sonrasında haberleşme altyapısı hasar gören Ukrayna’ya “Starlink” uydularıyla İnternet sağlayan Musk’ın ‘SpaceX’ şirketi şimdi parası ödenmeyen terminalleri devre dışı bırakıyor.



Amerikan CNN televizyon kanalı göre Musk’ın ‘SpaceX’ şirketi geçen haftadan itibaren Ukrayna’da 1300 internet erişim terminalini bloke etti. Ukraynalı yetkililerden alınan bilgiye göre Musk İnternet terminali başına ayda yaklaşık 2 bin 500 bin dolar ücret alıyordu. Mart ayından beri Ukrayna’nın uydu interneti için yaptığı harcama yaklaşık 20 milyon dolara ulaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı cephedeki birliklerle haberleşme problemi yaşanmaması için 3.25 milyon dolarlık ekim ayını borcunun Musk’a ödenmesi için İngiltere’ye başvurmuş. Ancak İngiliz yönetimi kısıtlı sayıda terminalin parasını ödemeyi kabul etmiş. Böylece Ukrayna ordusunun kullandığı yaklaşık 4 bin terminalden 1300’ü devre dışı kalmış. Musk, Ukrayna’da zarar ettiğini söyleyerek Pentagon’dan masrafın karşılanmasını istemişti.