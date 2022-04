Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Haberin Devamı

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını satın almak için 43 milyar dolar teklif etmesi geçen haftanın en büyük haberlerinden biriydi.

Musk, tüm dünyaya ifadeyi sansürlemeyen, can sıkıcı bot'ların bulunmadığı ve tweet'lerin düzenlenebilir olduğu bir Twitter vadediyor. Ancak dünyanın en zengin insanını yakından takip edenlerin bildiği üzere, Musk büyük vaatler konusunda oldukça cömert olsa da bunları hayata geçirme noktasında o kadar da başarılı değil.

Washington Post teknoloji yazarı Geoffrey A. Fowler, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında, Musk'ın sicilini açtı, altını doldurduğu ve dolduramadığı vaatleri mercek altına aldı.

"O hem bizim Thomas Edison'ımız hem de yaz tatilinde yaptıklarına dair fantastik hikayeler uyduran sınıf arkadaşımız. O kadar çok saçma şey söylüyor ki kendisini eleştirenler bunları Elon's Broken Promises (Elon'un Tutmadığı Sözler) gibi siteler aracılığıyla kayıt altına alıyor" ifadelerini kullanan Fowler, şöyle devam etti:

"Musk'ın söylediklerinin çoğu, en sevdiği iletişim aracı olan Twitter'ın baştan çıkarmasıyla ortaya atılmış hüsnükuruntular ya da trollükler. Ama kendisini tamamen göz ardı etmek de aptallık olur. Çünkü bütün bunları ciddiye almamıza yetecek kadar zengin ve güçlü."

Fowler, Musk'ın ABD'nin uzay programını yeniden canlandırma, elektrikli otomobilleri havalı bir şey haline getirme gibi en iddialı vaatlerinden bazılarını hayata geçirdiğini de hatırlatarak, "Olur da Twitter'ı ya da başka bir sosyal medya şirketini yönetmeye başlarsa benzersiz bir kaosa yol açacağını söyleyebiliriz. Fikirleri test etmeyi seviyor ve bizi kobay olarak kullanmaktan korkmuyor. Ama şu da atlanmamalı: Twitter'ın karşı karşıya olduğu sorunlar, en az altından kalkılabilir bir elektrikli otomobil üretmek kadar karmaşık çünkü herkesin 'ifade özgürlüğü' tanımı farklı" yorumunu yaptı.

İşte Musk'ın yıllar içinde ortaya attığı ancak henüz gerçekleş(e)memiş bazı büyük vaatler...

MART 2016: TESLA MODEL 3'ÜN FİYATI 35.000 DOLAR OLACAK

Musk ne dedi? Musk, Tesla'nın Model 3 Sedan'ının tanımı sırasında, standart modelin 35.000 dolara satılacağını açıkladı.

Ne oldu? Tesla, Model 3'ü 2019 yılında kısa bir süre söz konusu fiyattan sattı ama bu düşük fiyat Musk'ın dediği üzere elektrikli araçların yaygınlaşmasını sağlamadı. Ardından 2020 yılında 35.000 dolarlık modeller tamamen piyasadan çekildi. Bugün Model 3 Standard Range Plus'ın satış fiyatı 46.990 dolardan başlıyor.

OCAK 2017: TAMAMEN SÜRÜCÜSÜZ TESLA ARAÇLAR 6 AY İÇİNDE HAZIR OLACAK

Musk ne dedi? Twitter'da bir takipçisinin "Tamamen sürücüsüz araçlar, artırılmış otopilot özelliklerinin (sürüş kontrolü gibi) yerini ne zaman alacak?" sorusuna Musk, "3 ay belki, 6 ay kesin" diye yanıt verdi. Bu tweet'in üzerinden 5 yıl geçti.

Ne oldu? Eylül 2021'de Tesla, seçilmiş araç sahiplerinin "tamamen sürücüsüz araç" yazılım güncellemelerini talep etmesine izin vermeye başladı. Beta testlerini yapanların çektiği videolar, yazılımda önemli kusurlar olduğuna işaret etti.

MART 2017: BEYİN İMPLANTLARI 2020'DE KAFALARA GİRECEK

Musk ne dedi? Musk, beyinlerle bilgisayarlar arasında bağlantı kurma çalışmaları yapacak Neuralink isimli bir şirketi hayata geçirdiğini duyurdu. İddiasına göre, Neuralink'in geliştireceği teknoloji sayesinde omurga hasarı olan insanların hayatı kolaylaşacak ve nihayetinde insanlar arasında telepati gerçek olacaktı. 2019 yılında Musk, Neuralink cihazlarının 2020 itibarıyla insanların kafalarına yerleştirilmeye başlayacağını bildirdi.

Ne oldu? Neuralink, bir maymunun ve bir domuzun beyinlerine çipler yerleştirdi ve Aralık 2021'de Musk, "önümüzdeki yıl cihazları insanlarda denemeye başladığımızda ilerleme hızlanacak" diye bir paylaşım yaptı. Ancak Ocak ayında Musk'ın Neuralink'in kuruluşunda yola birlikte çıktığı 8 bilim insanından 6'sının şirketten ayrıldığı ortaya çıktı.

TEMMUZ 2017: NEW YORK İLE WASHINGTON ARASINDA AÇILACAK BİR TÜNEL SEYAHATİ KOLAYLAŞTIRACAK

Musk ne dedi? Musk, trafiğin yoğun olduğu şehir içi koridorlarda ulaşımı hızlandıracak tüneller kazmak için Boring Company'i kurdu ve "Boring Company'nin New York-Philadelphia-Baltimore-Washington Hyperloop tüneli inşa etmesi için devletten sözlü teyit aldım. New York-Washington arası 29 dakika olacak" tweet'ini paylaştı.

Ne oldu? Şu an şirketin internet sitesinde, Washington ile New York arasındaki Hyperloop tünel projesinin adı geçmiyor. Şirket, 2018'de California'da inşa edilen bir test tünelini dünyaya tanıttı ve Nisan 2021'de Las Vegas Kongre Merkezi'nde 2,7 kilometrelik bir tünel açtı.

KASIM 2017: TESLA SEMI KAMYONLARI 2019'DA PİYASADA OLACAK

Musk ne dedi? Musk 800 kilometre menzilli büyük kamyonların 2019 yılı gibi oldukça iddialı bir tarihte satışa sunulacağını açıkladı.

Ne oldu? Tesla, Semi kamyonlar için sipariş toplamaya başladı, bazı prototiplerin testleri de yapıldı. Musk, siparişlerin bir kısmının 2023'te teslim edileceği sözünü verdi.

TEMMUZ 2018: MUSK BİR MAĞARADAKİ FUTBOL TAKIMINI KURTARMAK İÇİN DENİZALTI ÜRETMEYİ TEKLİF ETTİ

Musk ne dedi? Bir futbol takımının 12 üyesinin Tayland'da bir mağarada sıkışıp kaldığı haberleri dünya basınında gündem olunca Musk, kurtarma operasyonunda kullanılmak üzere bir mini denizaltı geliştirerek yardım etme teklifinde bulundu. Musk, tweet'inde, "Mini denizaltı aşağı yukarı 17 saat sonra orada olacak. Umarım işe yarar. Olmadı belki gelecekte başka bir olayda işe yarar" ifadesini kullandı.

Ne oldu? Futbolcuları kurtaran dalgıçlar, çocukları mağaranın girişinden sedyelerle çıkardı. Musk'ın denizaltısı kullanılmadı. Kurtarma operasyonunun sorumluları denizaltı teknolojisinin pek pratik olmadığını söyledi.

NİSAN 2019: 1 MİLYON ROBOTAKSİ 2020 İTİBARIYLA YOLLARDA OLACAK

Musk ne dedi? 2019 yılında bir yatırımcı etkinliğinde yaptığı konuşmada, Musk, "Önümüzdeki yıl Tesla'nın otonom robotaksilerinin yollarda olacağını güvenle söyleyebiliyorum" dedi. (Ancak "Bazen zamanlamayı tutturamıyorum ama söylediğimi yapıyorum" uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi.) Musk, iki yıl içinde Tesla'nın pedalsız ve direksiyonsuz araçlar üretmeye başlayacağını da öne sürdü.

Ne oldu? Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojisi halen seçili araç sahipleriyle sınırlı, otonom taksiler ise henüz yollarda değil. Nisan 2022'de Musk, Tesla'nın robotaksi olarak kullanılmak üzere bir araç inşa edeceğini ve bu aracın "oldukça fütüristik" bir görüntüye sahip olacağını söyledi.

KASIM 2019: TESLA CYBERTRUCK'IN ÜRETİMİ 2021'DE BAŞLAYACAK

Musk ne dedi? Musk, çelikten yapılma dış iskelete ve keskin açılara sahip fütüristik bir elektrikli kamyonet tanıttı. Bu kamyonetin üretimi 2021 sonunda başlayacak 2022'de araç yollarda olacaktı.

Ne oldu? Aracın kırılmaz camlarının gücünü sergilemeye çalışan Musk, sahnedeki bir kişiden camı kırmasını istedi. Cam çatladı ama dağılmadı. Nisan itibarıyla Cybertruck'ın piyasaya çıkış tarihi 2023'e ertelendi.

MAYIS 2020: TESLA ÇALIŞANLARINA COVID-19 SÜRECİNDE EVDEN ÇALIŞABİLECEKLERİ SÖYLENDİ

Musk ne dedi? Musk, California eyaletinin Covid-19 önlemlerini hiçe sayıp Fremont'taki fabrikayı yeniden açtığında çalışanlara evde kalabileceklerini bildirdi. Çalışanlara gönderdiği e-postada Musk, "Eğer bu dönemde işe geri dönmek rahatsız hissetmenize neden olacaksa, lütfen kendinizi buna zorunlu hissetmeyin" diye yazdı.

Ne oldu? Birçok çalışan kendilerini virüse karşı korumak için ücretsiz izin aldıktan sonra "işe dönmedikleri" gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını açıkladı.

NİSAN 2022: TESLA'NIN İNSANSI ROBOTU 2023'TE ÜRETİME HAZIR OLACAK

Musk ne dedi? Ağustos 2021'de Musk adı Optimus ya da Tesla Bot olacak "dost canlısı" bir insansı robot üretme planını açıkladı. Bu robotlar "insanlar için inşa edilmiş bir dünyada yollarını bulabilecek, tehlikeli, tekrar eden ve sıkıcı görevleri ortadan kaldıracaktı". Nisan ayında Musk, "Umuyorum önümüzdeki yıl Optimus'un ilk versiyonunun üretimine başlama şansımız var" dedi.

Ne oldu? Tesla bugüne kadar çalışan bir prototip ortaya koymayı başaramadı.

The Washington Post'ta yayımlanan "Elon Musk’s road to Twitter is paved with broken promises" başlıklı yazıdan derlenmiştir.