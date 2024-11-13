Elon Musk istediğini aldı! Trump verilen görevi açıkladı: Zamanın "Manhattan Projesi" haline gelecek!

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıkladı. Trump, söz konusu görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kısaltması "DOGE" olan bakanlığa Musk ve Ramaswamy'nin iş birliği yaparak liderlik edeceğini bildirdi.



Ancak bu görevin nasıl hayata geçirileceği henüz muğlak. Çünkü Musk'ın atanacağı açıklanan "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" adında bir kurum ABD'de bulunmuyor. Musk bu ismi, Trump'ın seçim kampanyasına aktif destek vermeye başladıktan sonra ortaya attı.

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Donald Trump, Musk ve Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını aktardı.



Bunun zamanın "Manhattan Projesi" haline geleceğini belirten Trump, Cumhuriyetçi politikacıların çok uzun zamandır "DOGE" hedeflerinin hayalini kurduğunu ifade etti.



Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığının hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını, büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturmak için Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi ile işbirliği yapacağını kaydetti.

Donald Turmp, "Elon ve Vivek'in federal bürokraside verimlilik ve aynı zamanda tüm Amerikalılar için hayatı daha iyi hale getirmek amacıyla değişiklikler yapmasını dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Trump, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtti.

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Trump, çalışmalarının en geç 4 Temmuz 2026'ya kadar tamamlanacağını kaydederek, Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümünde daha verimli ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir hükümetin ülkeye bir "hediye" olacağını ifade etti.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Musk da "Bu, sistemde ve hükümet israfına dahil olanlar arasında şok dalgaları yaratacak." ifadesini kullandı.

Musk, seçimden önce yaptığı açıklamada seçilmiş başkanın federal bütçeden 2 trilyon dolar kesinti yapmasına yardımcı olacağını söylemiş ancak bunu nasıl başaracağı konusunda detay vermemişti.

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Trump'ın yaptığı yeni görevlendirme bugün dünya medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu. İngiliz Guardian gazetesi Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı için uzun süredir baskıda bulunduğunu hatırlatarak ünlü milyarderin istediğini elde ettiğini yazdı ve "Dünyanın en zengin adamı maliyetleri düşürme konusunda çok hevesliydi ancak kamu sektörünü tamamen farklı bir canavar olarak görebilir" ifadelerini kullandı.Musk'ın kurumsal harcamaları azaltma konusunda kapsamlı bir deneyime sahip olduğunu ve federal maaş bordrolarını da aynı şekilde azaltmayı planladığını yazan gazete ünlü milyarderin sosyal medya platformu X'de yaptığı değişiklikleri hatırlattı: Musk 2022 yılında şirketi satın aldıktan sonra personeli %80 oranında azalttı, bu hareketin 3 milyar dolarlık bir açığı önlediğini söylüyor ancak şirketin gelirleri hızla düştü ve reklam verenler kaçmaya başladı.

ÇIKAR TARTIŞMALARI ALEVLENDİ



New York Times'ın haberine göre Musk, Trump'tan SpaceX çalışanlarını hükümetin üst düzey pozisyonlarına atamasını istedi. Ancak Trump bürokratların şirketlerde işe girmelerini yasaklayacağına söz vermişti. Bu kural SpaceX çalışanlarını Pentagon'un kapısından alıkoysa da, yeni başkan Musk'ı kayırmaktan geri durmadı. Financial Times'ın haberine göre Musk'ın hükümetteki rolü, şirketleri üzerindeki kontrolünü sürdürebileceği şekilde yapılandırılacak.



Washington Post gazetesi böylesine köklü bir değişikliğin nasıl finanse edileceğinin belirsiz olduğunu yazdığı haberinde bunun milyonlarca federal çalışan arasında büyük yankılara neden olabileceğini vurguladı. CNN International ise atamaların çıkar tartışmalarını alevlendirdiğini belirterek uzmanların da bu konuya şüphe ile yaklaştığını yazdı.

