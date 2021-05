Elon Musk'ın hanesine bir sayı daha! '68 milyon mil kazandınız'

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk insanlı uzay yolculuklarının bir gün uçak yolculukları kadar sıradan ve yaygın bir şey haline geleceğini söylediğinde birçok insan abarttığını düşündü belki ama tarih Musk'ı haklı çıkaracak gibi görünüyor.

Özellikle SpaceX'in son hamlesi, uzay yolculuklarının düşündüğümüzden çok daha yakın olabileceğini gösteriyor.

SpaceX, yerel saatle pazar gecesi 2.56'da içinde dört astronot bulunan bir uzay aracını Meksika Körfezi'nde planlanan noktaya başarıyla indirdi.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroVicGlover, @Astro_illini, Shannon Walker, and @Astro_Soichi! pic.twitter.com/jEVQMyOgQT