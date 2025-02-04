Elon Musk hazinenin kozmik odasına erişti

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ABD basınında yer alan haberlere göre Sosyal Güvenlik Kurumu ve federal sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere tüm ödeme sistemlerindeki hassas verilere erişim sağlayan DOGE’nin bu hamleyle vergi mükellefi verilerine erişmek için geniş yetkiye sahip olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda dünyanın en zengin adamı olan Musk daha önceki açıklamalarında hazine yetkililerinin Kongre taleplerine ya da kanunlara uymayan ödemelere izin vererek federal hükümeti zarara uğrattığını iddia etmişti. Hazine bakanlığına bağlı ödeme sisteminin ABD hükümetinin en önemli finansal kurumlarından biri olduğu ve burada yaşanabilecek aksaklıkların milyonlarca kişiyi etkileyebilecek ekonomik sonuçları olabileceği belirtiliyor. Ancak ABD basınına konuşan bakanlık kaynakları Musk ve ekibine onay veya iptal yetkisi verilmediği sadece veri erişimi izni sağlandığını aktarıyor.

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ABD İNSANİ YARDIMLARI TEHLİKEDE... MUSK: KALKINMA AJANSI USAID’İ KAPATACAĞIZ

ELON Musk’ın hedefindeki bir diğer kurum ise büyük bir kısmı farklı ülkelerde bulunan 10 bin çalışanı ve 40 milyar doların üstündeki bütçesiyle ABD’nin önemli finansal kurumlarından biri olan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID). DOGE tarafından USAID verilerine erişim talebini reddeden üst düzey USAID yetkilisi John Voorhees ve yardımcısının idari izne çıkarıldığı haberlerinin ardından Musk, X hesabından paylaşım yaparak kurumun kapatılacağını söyledi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün akşam saatlerinde El Salvador ziyareti sırasında, USAID’le ilgili tartışmalara dair açıklamalarda bulundu. Rubio, kapatılıp kapatılmayacağı tartışılan Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) direktör vekilliği görevini yürüteceğini açıkladı. Bu arada, 600’den fazla USAID çalışanına “binanın pazartesi günü kapalı olacağı”, merkeze gelmemeleri bildirildi.