Elon Musk: Felçliler tekrar yürüyecek

Pager adlı erkek maymunun bilgisayar oyunu Pong’u oynadığı görülen bir video yayınlandı. Pager beynine yerleştirilen Neuralink cihazı sayesinde bilgisayar ile iletişim kurdu. Neuralink cihazları, Pager’ın nöronlarından gelen bilgileri bir kod çözücüye aktarıyor, bu daha sonra maymunun amaçlanan el hareketlerini tahmin etmeyi ve beyin aktivitesi ile joystick hareketleri arasındaki ilişkiyi modelliyor. Musk, Twitter’da, felçli bir kişinin akıllı telefonu, başparmak kullanan birine göre daha hızlı kullanmasını sağlayacağını ve daha sonraki sürümlerin ise belden aşağısı felçli kişilerin tekrar yürümesini sağlayacağını açıkladı. Musk, bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta da insanlar üzerindeki deneylerin bu yılın sonlarında başlayacağını belirtti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara