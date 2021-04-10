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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 10.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Elon Musk: Felçliler tekrar yürüyecek

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Elon Musk: Felçliler tekrar yürüyecek

ABD’li ünlü girişimci Elon Musk, nörolojik hastalıklar için geliştirdiği beyin çipi Neuralink sayesinde bir maymuna zihinsel aktiviteyle bilgisayar oyunu oynatabildiklerini duyurdu.

Pager adlı erkek maymunun bilgisayar oyunu Pong’u oynadığı görülen bir video yayınlandı. Pager beynine yerleştirilen Neuralink cihazı sayesinde bilgisayar ile iletişim kurdu. Neuralink cihazları, Pager’ın nöronlarından gelen bilgileri bir kod çözücüye aktarıyor, bu daha sonra maymunun amaçlanan el hareketlerini tahmin etmeyi ve beyin aktivitesi ile joystick hareketleri arasındaki ilişkiyi modelliyor. Musk, Twitter’da, felçli bir kişinin akıllı telefonu, başparmak kullanan birine göre daha hızlı kullanmasını sağlayacağını ve daha sonraki sürümlerin ise belden aşağısı felçli kişilerin tekrar yürümesini sağlayacağını açıkladı. Musk, bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta da insanlar üzerindeki deneylerin bu yılın sonlarında başlayacağını belirtti.

Elon Musk: Felçliler tekrar yürüyecek

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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