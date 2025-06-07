Elon Musk 'Epstein' dedi, Demokrat Parti'den ilk Donald Trump hamlesi geldi | İkisinin de cephaneliği dolu: Kimin canı daha çok yanacak?

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Tesla ve SpaceX'in sahibi iş insanı Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında günden güne yükselen tansiyon, Musk'ın "Jeffrey Epstein" paylaşımı sonrası ayyuka çıktı.

Musk'ın sahibi olduğu X platformunda "Büyük bombayı patlatma zamanı geldi. Trump, Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklanmamalarının gerçek nedeni bu" diye paylaşım yapmasının ardından ipler iyice koptu.

Musk'ın bu iddiası, ABD kamuoyunda büyük ses getirirken, Demokrat Parti'den ilk hamle geldi.

DEMOKRATLAR'DAN ADALET BAKANLIĞI VE FBI'A MEKTUP

Temsilciler Meclisi üyeleri Stephen Lynch ve Robert Garcia, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'e konuya ilişkin birer mektup gönderdi.

Lynch ve Garcia, mektuplarında Trump'ın isminin Epstein dosyalarında geçtiği iddiasının doğru olup olmadığına bilgi ve belgelerle açıklık getirilmesini, Epstein dosyalarının yayımlanmasını talep etti.

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ABD Adalet Bakanlığı ve FBI henüz konuya ilişkin bir yorum yapmış değil ancak önümüzdeki günlerde Demokratların ilgili makamlar üzerindeki baskıyı artırması söz konusu olacak gibi görünüyor.

Öte yandan teknoloji ve ekonomi analistleri, dünyanın en zengin insanıyla, en büyük ekonomisinin lideri arasındaki bu savaşın sonunda, her iki tarafın da yara alacağı görüşünde.

The Guardian'ın küresel teknoloji editörü Dan Milmo, Trump ve Musk'ın birbirlerine nasıl daha fazla zarar verebileceklerine dair 10 maddelik bir ihtimaller listesi kaleme aldı. İşte Milmo'nun öngördüğü o senaryolar...

TRUMP MUSK'A ZARAR VERMEK İÇİN NE YAPABİLİR?

1) Musk'ın şirketlerine verilen devlet ihaleleri iptal edilebilir

Musk'ın vergi ve harcamalarla ilgili tasarıyla ilgili sözlerine sahibi olduğu Truth Social platformu üzerinden yanıt veren Trump, bütçeden kesinti yapmanın en kolay yolunun Musk'a verilen devlet ihalelerini ve teşviklerini iptal etmek olduğunu belirterek, "Biden'ın bunu yapmamış olması beni hep şaşırtmıştır" dedi.

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Trump paylaşımında bu anlaşmaların toplam değerinin milyarlarca dolar olduğunu vurguladı. Nitekim geçen yıl The New York Times'da yayımlanan bir haberde de Musk'ın Tesla ve SpaceX gibi şirketleriyle 17 farklı federal kurum arasında 100'e yakın imza atıldığı, bunun sonucunda ABD hükümetinin Musk'a 3 milyar borçlandığı bildirilmişti.

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2) Musk'ın uyuşturucu kullanımı soruşturulabilir

Hem The New York Times hem de Wall Street Journal, Musk'ın uyuşturucu kullandığıyla ilgili haberleri gündeme taşıdı. SpaceX'in taşeron olarak hizmet verdiği NASA, çalışanların hiçbir şekilde madde kullanımına izin vermiyor. Eğer iddialar doğruysa bu işbirliğinin geleceği tehlikeye girebilir.

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SpaceX, The Guardian'ın yorum taleplerini yanıtlamadı ancak Musk geçen ay X üzerinden, "Açık olmak gerekirse, uyuşturucu kullanmıyorum" paylaşımı yaptı. Musk geçen yıl da zaman zaman doktorunun izniyle reçeteli olarak ketamin maddesi kullandığını açıklamıştı.

3) Musk'ın göçmenlik durumu sorgulanabilir

Güney Afrika Cumhuriyeti doğumlu olan Musk şu anda ABD vatandaşı olarak biliniyor. Ancak Trump'ın güçlü destekçilerinden Steve Bannon, önceki gün ABD basınına yaptığı açıklamada, Musk'ın göçmenlik durumunun soruşturulması gerektiğini söyledi.

Bannon, Musk'ın yasadışı göçmen olduğuna ve "derhal sınır dışı edilmesi gerektiğine" inandığını dile getirdi.

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4) Musk'a karşı Başkanlık yetkileri kullanılabilir

Trump seçildiğinde, birçok yorumcu, Beyaz Saray'da kendisine dost bir insan olmasının, dünyanın en zengin insanının daha da zenginleşmesine birçok açıdan fayda sağlayabileceğini dile getirmişti. Yukarıda bahsettiğimiz ihale ve teşvikleri de kapsayan bu dostane ortamın düşmanlığa dönüşmesi işten bile değil.

Hükümet regülasyonu konusunda uzman bir hukukçu olan Richard Pierce, o dönemde The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Tüm federal regülatörler ve savcılar Başkan için çalışır. İtaatsizlik ettiklerinde kovulacaklarını bilen bu insanlara Başkan bir şey yapmalarını ya da yapmamalarını söyleyebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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5) Musk MAGA hareketinden aforoz edilebilir

Trump destekçisi MAGA hareketinin Musk'a sırt çevirmesi de olası bir senaryo. Nitekim Cumhuriyetçi Kongre üyesi Troy Nehls, perşembe günü yaptığı açıklamada Musk'a "Sen artık aklını kaçırdın. Bu kadarı da fazla" diye mesaj gönderdi.

MUSK TRUMP'A ZARAR VERMEK İÇİN NE YAPABİLİR?

1) X alemini Beyaz Saray'a düşman edebilir

Sahibi olduğu X'te 220 milyondan fazla takipçisi olan Musk, Trump'ın 2024'teki zaferinin önemli mimarlarından biri olmuş ayrıca MAGA hareketinin ve genel olarak sağcıların görüşlerinin yaygınlaşmasında önemli bir platform sunmuştu.

Musk, bütün kullanıcıları etkileyemese bile kendi hesabından Trump karşıtı paylaşımlar yapabilir. Ancak Musk'ın ABD'li seçmenin gözündeki yeri de biraz tartışmalı.

Pew Araştırma Merkezi'nin anketinde 10 yetişkinden 5'i Musk hakkında olumsuz görüş bildirdi. Ancak Cumhuriyetçiler arasında oran çok farklıydı. Ankette 10 yetişkinden 7'si Musk'ı beğendiğini dile getirdi.

2) Yeni bir siyasi hareket kurabilir

Musk, 300 milyar dolarlık servetinin hatırı sayılır bir kısmını son dönemde Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemek için kullanmıştı. Teknoloji milyarderi Cumhuriyetçilerden bu desteği çekip yeni bir siyasi oluşuma önayak olabilir.

Nitekim Musk'ın perşembe günü X'te açtığı ankette, "Amerika'da ortada kalan yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı gelmedi mi?" sorusuna yanıt veren 4,8 milyon kişinin yüzde 80'inden fazlası 'evet' dedi.

DHA'nın haberine göre, anketin ardından Musk, "İnsanlar konuştu. ABD’de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var ve insanların tam olarak yüzde 80’i aynı fikirde. Bu kaderdir" paylaşımını yaptı.

3) Şirketlerini kullanarak jeopolitik sorunlar yaratabilir

SpaceX'in sahibi olduğu Starlink uydu internet platformu, Ukrayna'nın Rusya ile savaşında önemli bir silah. Öte yandan, Çin, Tesla için çok önemli bir imalat ve tüketici üssü. Musk bu şirketleri sayesinde, birçok ülkenin lideriyle yakın ilişkilere sahip. Ancak bu yolla Trump'a zarar vermeye çalışması halinde Musk'ın kayıplar yaşaması da mümkün.

4) NASA için sorunlar yaratabilir

NASA'nın SpaceX'le yakın bir ilişkisi var. Şirketin ürettiği Dragon uzay aracı, ABD'li astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürüp Dünya'ya geri getiriyor. Musk, Trump'la ilgili paylaşımının hemen ardından Dragon'ı hizmetten alma tehdidini savurdu ancak kısa süre sonra U dönüşü yapabileceğinin de sinyalini verdi. Her ne olursa olsun SpaceX, NASA'nın son dönemdeki projelerinin çok önemli bir unsuru.

5) Trump hakkında her şeyi anlatabilir

Musk, epey zamandır Trump'ın yakın çevresinde bulunuyor ve X hesabındaki paylaşımların da gösterdiği üzere, hedefine aldığı kişilere birden fazla can yakıcı darbe indirebiliyor. Ancak Trump'ın yakın çevresinin de Musk hakkında aynı derecede can yakıcı bilgilere sahip olabileceğini de akılda tutmakta fayda var.