Elon Musk duyurdu: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın ismini ve logosu değişeceğini açıkladı. Değişikliği "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." sözleriyle duyuran Musk, söz konusu değişikliklerle "Her bir insanı eşsiz kılan kusurları somutlaştırmayı" hedeflediğini ifade etti. İşte Twitter'ın yeni ismi ve yeni logosu...

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds