×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Elon Musk duyurdu: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Twitter#Twitter Yeni Logo
Elon Musk duyurdu: Twitterın ismi ve logosu değişiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 21:21

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın ismini ve logosu değişeceğini açıkladı. Değişikliği "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." sözleriyle duyuran Musk, söz konusu değişikliklerle "Her bir insanı eşsiz kılan kusurları somutlaştırmayı" hedeflediğini ifade etti. İşte Twitter'ın yeni ismi ve yeni logosu...

Haberin Devamı

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın ismini ve logosu değişeceğini açıkladı. Değişikliği "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." sözleriyle duyuran Musk, söz konusu değişikliklerle "Her bir insanı eşsiz kılan kusurları somutlaştırmayı" hedeflediğini ifade etti. İşte Twitter'ın yeni ismi ve yeni logosu...

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

İlerleyen saatlerde bir başka paylaşımda bulunan Musk, Twitter'ın yeni logosunun görseline de yer vererek "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." dedi.

Haberin Devamı

X.COM YAYINDA

X logosunun gün içerisinde yayınlacağını duyuran Elon Musk, "X.com" adresinin de aktif hale getirildiğini açıkladı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter'ı 28 Eki 2022'te satın almış ve platformda yaptığı değişikliklerle kullanıcılara arasında tartışamalara neden olmuştu.

Gözden KaçmasınTwitterın reklam geliri Elon Musk sonrasu yüzde 50 azaldıTwitter'ın reklam geliri Elon Musk sonrasu yüzde 50 azaldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Elon Musk#Twitter#Twitter Yeni Logo