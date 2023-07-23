Elon Musk duyurdu: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor

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Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın ismini ve logosu değişeceğini açıkladı. Değişikliği "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." sözleriyle duyuran Musk, söz konusu değişikliklerle "Her bir insanı eşsiz kılan kusurları somutlaştırmayı" hedeflediğini ifade etti. İşte Twitter'ın yeni ismi ve yeni logosu...

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

İlerleyen saatlerde bir başka paylaşımda bulunan Musk, Twitter'ın yeni logosunun görseline de yer vererek "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." dedi.

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If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

X.COM YAYINDA

X logosunun gün içerisinde yayınlacağını duyuran Elon Musk, "X.com" adresinin de aktif hale getirildiğini açıkladı.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

SpaceX ve Tesla şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter'ı 28 Eki 2022'te satın almış ve platformda yaptığı değişikliklerle kullanıcılara arasında tartışamalara neden olmuştu.