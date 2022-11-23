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Elon Musk duyurdu... Twitter artık güvenli bir mesajlaşma uygulaması gibi çalışacak

Güncelleme Tarihi:

#Twitter#Elon Musk#Mesajlaşma
Elon Musk duyurdu... Twitter artık güvenli bir mesajlaşma uygulaması gibi çalışacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 11:18

Twitter’ı satın aldıktan sonra aldığı kararlar ile gündeme oturan Elon Musk, uygulamaya yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor.

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Twitter birçok yeniliğe hazırlanırken Elon Musk’ın ekibine yeni bir talimat daha verdiği ortaya çıktı. Musk, Twitter’da kullanılan mesajlaşma özelliğini daha güvenli hale getirmek için yeni bir özelliğini kullanıcılara sunacak

Elon Musk duyurdu... Twitter artık güvenli bir mesajlaşma uygulaması gibi çalışacak

MESAJLAR UÇTAN UÇA ŞİFRELİ OLACAK 

Musk, Twitter’da var olan mesajlaşma özelliğine uçtan uça şifreleme sistemini uygulamak istiyor. Bu özellik sayesinde, iki kişi arasındaki mesajlaşmanın üçüncü şahıslar tarafından okunmasına izin vermiyor. Bu sayede kullanıcılar, Twitter’ı güvenli bir mesajlaşma uygulaması olarak da kullanabilecek. Diğer bir özelliğin ise görüntülü arama olması bekleniyor.

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Elon Musk duyurdu... Twitter artık güvenli bir mesajlaşma uygulaması gibi çalışacak

The Verge Dergisi’nin ulaştığı bilgilerde, Musk’ın personeline ‘Twitter 2.0’ adlı bir sunum yaptığı görüldü. Musk, hacker gruplarının en aşırı koşullarda bile Twitter mesajlarına erişimi imkânsız hale getirmek istediğini söyledi.

'KAFAMA SİLAH DAYASALAR BİLE MESAJLARIMA ULAŞILMAMALI'

Musk’ın, "Birisi kafama silah dayasa bile, mesajlarıma ulaşılmayacak bir durum olmalı. Kullanıcıların, gizlilikleriyle ilgili endişe duymadan, Twitter'da tüm mesajlarında endişelenmeden veya Twitter'daki birinin mesajlarını gözetliyor olabileceğini düşünmeden iletişim kurabilmelerini sağlamak istiyoruz." dediği ortaya çıktı.

Elon Musk duyurdu... Twitter artık güvenli bir mesajlaşma uygulaması gibi çalışacak

Twitter, 2018'de mesajlaşmalar için şifreleme üzerinde çalıştığını duyurmuş ancak bu özellik hiçbir zaman kullanıma sunulmamıştı.

44 milyar dolarlık satın alımının ardından Twitter'da dizginleri eline alan Musk, şifrelemeyi yaygınlaştırmayı bir öncelik haline getirmek istiyor.Musk'ın, şifrelenmiş bire bir veya grup mesajlarına ve görüntülü aramalara izin veren Signal uygulamasını övdüğü bildirildi.

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