Elon Musk duyurdu: Karakter sınırı kalkacak

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Twitter kullanıcılarının 280 karakterlik sınırı ile paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bazı kullanıcıların 280 karakterin yetersiz olduğu yönündeki istekleri daha önce de Musk’ın merceğinden kaçmamıştı. Konuyu ilk olarak nisan ayında dile getiren Musk, Twitter'ın uzun paylaşımlar için çok geç kaldığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ardından geçen ayın sonunda başka bir Twitter kullanıcısının Musk’a 'karakter sınırlamalarından kurtulup kurtulamayacağımı' sorulması ardından ‘kesinlikle;’ yanıtını gelmişti

Bugün bir kullanıcının paylaşımına yorumda bulunan Musk, 280 karakter sınırının çok yakında kalkacağını duyurdu.

İLK ADIM 2018’DE GELDİ

İlk ortaya çıktığında 140 karakter ile paylaşım izni veren Twitter, 2018 yılında bu sınırı 280’e çekmişti.

Kullanıcıların daha uzun paylaşımlar yapabilmesi için ‘Twitter Makaleleri’ uygulamasına geçileceği yönünde yapılan açıklamalar kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Musk ile gelen son açıklama kısa süre içerisinde 280 karakter sayısının ortadan kalkacağına işaret etti.

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TEST SÜRÜMÜNDE KALDI

Test versiyonlarında, kullanıcıların tek bir içerikte metin, fotoğraf, video, GIF, gömülü tweet göndermesine ve hatta daha sonra düzenlemesine dahi izin vereceği biliniyor. Ancak Musk'ın bu ayın başlarında şirketi devralması ile bu özellik test aşamasından çıkamadı.