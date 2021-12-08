Elon Musk dünyayı bekleyen en büyük tehdidi açıkladı

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Gezegenimiz yaklaşık iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Milyonlarca cana mal olan virüs bize olası krizlere daha hazırlıklı olmamız gerektiğini öğretti.

Zira bilim dünyası Kovid-19 benzeri bir kriz için defalarca uyarmış ancak bu uyarılar dikkate alınmamıştı.

Virüs ile mücadelesini son sürat devam ettiren dünyaya yeni bir uyarı da Elon Musk'tan geldi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) CEO Konseyi Zirvesi'nde konuşan Musk, gezegenimizi bekleyen en büyük tehdidi açıkladı.

Elon Musk düşen doğum oranlarının insanlığı bekleyen en büyük tehdit olduğunu öne sürdü ve 'Medeniyet için en büyük risklerden biri düşük doğum oranıdır' dedi.

Musk görüntülü görüşme yoluyla katıldığı zirvedeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

'Pek çok kişi dünyada çok fazla insan olduğunu ve nüfusun kontrolden çıktığını düşünüyor. Bu yanlış. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek, sözlerime dikkate adın.'

Ancak bu sözler Musk'ın ilk uyarısı değil. Ünlü milyarder bu yılın Temmuz ayında ABD'nin nüfus artışındaki düşüşüne vurgu yapan bir WSJ makalesini paylaşmış ve paylaşımına 'uygarlığın geleceği için potansiyel olarak en büyük risk' notunu düşmüştü.

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HER ŞEY PAYPAL İLE BAŞLADI

Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı. Musk buradaki eğitimi sırasında PayPal'i kurdu ve daha sonra 150 milyon dolar karşılığında sattı.

Elektrikli otomobil şirketi Tesla ve uzay şirketi SpaceX'in sahibi olan Musk servetini bu şirketler ile elde etti.