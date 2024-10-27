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Elon Musk: Demokrasiye yönelik asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar

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#Abd#Trump#Elon Musk
Elon Musk: Demokrasiye yönelik asıl tehdit Trumpı suçlayanlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 16:52

Amerikalı milyarder Elon Musk, Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu savunanların "demokrasiye asıl tehdidi oluşturduğunu" söyledi ve kongre baskını sırasında Trump'ın "şiddete başvurulmaması ve barışçıl protestolar yürütülmesini" talep ettiğini vurguladı.

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Musk, Pensilvanya'da Trump'a destek için düzenlenen bir oturumda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Katılımcılardan biri, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını hatırlattığı Musk'a, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde ABD demokrasinin gerileyeceği yönündeki söylemler hakkında ne düşündüğünü sordu.

"Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu söyleyenlerin, demokrasi için asıl tehdit olduğunu" ifade eden Musk, kongre baskını sırasında Trump'ın "şiddete başvurulmaması ve barışçıl protestolar yürütülmesini" talep ettiğini kaydetti.

6 Ocak 2021'deki Kongre baskını
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

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Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.

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#Abd#Trump#Elon Musk

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