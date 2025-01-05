Elon Musk, bu defa İngiltere’yi karıştırdı... Kral Charles parlamentoyu feshetsin

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Dünyanın en zengin insanı Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, Avrupa siyasetine yönelik açıklamalarına devam ediyor. Daha önce şubat seçimleri arefesinde Alman siyasetçilere yönelik açıklamalarıyla Berlin’deki siyasi aktörlerin tepkisini çeken Musk, bu kez İngiltere hükümetini hedef aldı. Musk, İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın Avam Kamarası’nı feshederek erken genel seçimlere gitmesi gerektiğini savundu. Musk, sosyal medya platformu X’te bir kullanıcının, “Ülkenin güvenliği için Kral Charles parlamentoyu feshederek genel seçim ilan etmeli. Çok geç olmadan harekete geçmeli” ifadelerini içeren paylaşımına “Evet” yanıtını verdi.

BAŞBAKANI HEDEF ALDI

Musk, daha önce de İngiltere’de erken seçime gidilmesi gerektiğini savunmuştu. Musk, “İngiltere tarihinin en kötü kitlesel suçuna iştirak ettiği için yargılanmalı” diyerek İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı da hedef gösterdi. Musk, bu sözleriyle Starmer’ın başsavcı olduğu dönemde İngiltere ve Galler’deki çocuklara yönelik istismar skandallarının üstünün örtüldüğü iddialarına atıfta bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde göç karşıtı Reform UK Partisi’nin lideri Nigel Farage ile bir araya gelen Musk ayrıca ‘aşırılık yanlısı provokatör’ diye anılan Tommy Robinson’ın da hapisten çıkarılması gerektiğini savunuyor.

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BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

İngiliz hükümeti, 20 Ocak’ta iş başı yapacak Trump kabinesinde devlet verimliliğinden sorumlu bakan olarak görev alacak Musk’ın iddialarına dolaylı yanıt vermeyi tercih etti. Sağlık Bakanı Wes Streeting, ITV News’a yaptığı açıklamada Musk’ın pedofili skandalıyla ilgili yorumlarının “yanlış değerlendirilmiş ve kesinlikle yanlış bilgilendirilmiş” olduğunu söyledi. Streeting, çocuk istismarıyla ilgili olarak “Bu ciddi sorunla mücadelede bize ve diğer ülkelere yardımcı olmak için sosyal medya platformuyla büyük bir rol oynayacağını düşündüğüm Elon Musk ile çalışmaya hazırız” diye de ekledi.

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NEDİR BU SKANDAL

Amerikan Newsweek’in derlemesine göre 1997 ve 2013 yılları arasında İngiltere’nin Rotherham ve başka sanayi kentlerinde kız çocukları istismara uğradı. Aralarında 11 yaşlarında çocuklar bile vardı. Sadece Rotherham’da 1400, Telfort’ta bin vaka tespit edildi. Mağdurlar çoğunlukla beyaz işçi sınıfının çocukları, saldırganlar ise genelde Pakistan kökenliydi. İddiaya göre failler yabancı kökenli olduğu, ırkçılık olarak görülebileceği nedeniyle iddiaların üzerine çok gidilmek istenmedi, hatta çocuklar ‘yalancılıkla’ bile suçlandı. Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri Kemi Badenoch, saldırganları ‘tecavüz çeteleri’ diye nitelerken ‘2025 yılı mağdurlar için adalet yılı’ olsun çağrıları, yeni soruşturma açılması talepleri İşçi Partisi iktidarından destek bulmadı.

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TRUMP DA LONDRA’YA ÇATTI

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump da enerji politikaları nedeniyle Keir Starmer liderliğindeki İngiltere hükümetini hedef alan paylaşımlar yaptı. Trump, İşçi Partisi hükümetinin enerji politikasını sert bir dille eleştirerek, Kuzey Denizi’ndeki petrol ve gaz rezervlerini yeniden açarak rüzgâr türbinlerini kaldırmasını talep etti. Kendisine ait Truth Social’dan açıklama yapan Trump, “Birleşik Krallık çok büyük bir hata yapıyor. Kuzey Denizi’ni açın. Rüzgâr türbinlerini kaldırın!” çağrısında bulundu. Küresel ısınma konusunda ‘şüpheci’ olan Trump, uzun süredir rüzgâr türbinlerinden oluşan enerji çiftliklerine karşı çıkıyor. İngiltere’de geçen yıl iktidara gelen Keir Starmer hükümeti, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak isterken, yenilenebilir enerji oranını artırmak istiyor. Bu nedenle İngiliz hükümeti Kuzey Denizi’nde petrol ve gaz üreticileri için uygulanan ek vergi oranını yüzde 35’ten yüzde 38’e çıkarttı. Ek vergi geliriyle yenilenebilir enerjiye dönüşümün finanse edilmesi isteniyor.