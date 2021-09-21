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Elon Musk Biden'la dalga geçti: Hala uyuyor...

#Joe Biden#Elon Musk#Netanyahu
Elon Musk Bidenla dalga geçti: Hala uyuyor...

Bir Twitter kullanıcısı Elon Musk'a, Başkan Biden'ın SpaceX'in Inspiration4 ekibini neden tebrik etmediğini sordu. Musk ise soruya verdiği cevapta Biden ile dalga geçerek "O hala uyuyor" dedi.

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Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Dünya'nın yörüngesine gönderdiği ilk uzay turistleri üç günlük seyahatten sonra yeryüzüne indi. Şirketin sahibi Musk, Cumartesi günü Dünya'ya güvenli bir şekilde geri inen ilk sivil uçuş için kendisini tebrik etmeyen ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti.

Elon Musk Bidenla dalga geçti: Hala uyuyor...


"BIDEN HALA UYUYOR"

Bir Twitter kullanacısı Elon Musk'a, "ABD başkanı, St. Jude için yüz milyonlarca dolar toplanmasını sağlayan 4 yeni Amerikan astronotunu tebrik etmeyi bile reddetti. Nedenine dair teoriniz nedir?" diye sordu. Musk ise tweete "Kendisi hala uyuyor" diye cevap verdi.

Elon Musk Bidenla dalga geçti: Hala uyuyor...



TRUMP VE NETANYAHU DA DİLİNE DOLAMIŞTI

2020’deki seçim kampanyası sırasında Donald Trump, Biden’a sıklıkla "Uykucu Joe" şeklinde hitap etmişti. Bunun üstüne Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da düzenlediği basına açık toplantıda uyuyakalması da günlerce konuşulmuştu.

Netanyahu, Biden ile alay etti

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Elon Musk'ın bu iki olaya göndermede bulunarak başkanla dalga geçtiği düşünülüyor. Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu görüntülerle dalga geçmiş "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm." demişti

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KUTLAMA NASA'DAN GELDİ

NASA yöneticisi Bill Nelson, Musk'ın ekibini kutlamış ve "söz konusu görevin alçak Dünya yörüngesinin ticarete açık olduğunu gösterdiğini" belirtmişti.

Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü

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BİR İLKE İMZA ATTILAR

SpaceX'in Inspiration4 adını verdiği içinde astronot olmayan roket, 4 özel yolcusuyla dünyanın çevresini 3 günde gezmek üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Milyarder iş adamı Jared Isaacman'in yanı sıra Hayley Arceneaux (29), Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski'nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD'nin Florida açıklarına başarı ile iniş yaptı. 

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#Joe Biden#Elon Musk#Netanyahu