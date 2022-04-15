Elon Musk 43.4 milyar dolar teklif etti... TwItter’ı bana satın

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NİSAN ayı başında 2.9 milyar dolar ödeyerek sosyal medya devi Twitter’ın yüzde 9.2’lik hissesini satın alan ve şirketin en büyük hissedarı olan Elon Musk, şirket hisselerin tamamını almak için bir teklifte bulundu. 259 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, Twitter’ın tamamı için 43.4 milyar dolarlık bir teklif yaptı.



‘TWITTER DÖNÜŞMELİ’

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yayımlanan resmi başvuru dosyasında teklife ilişkin detaylar ve Musk’ın Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor’a yazdığı bir mektup da yer aldı. Taylor’a mektubunda, Twitter’a dünya çapında ifade özgürlüğü platformu olduğu için yatırım yaptığını söyleyen Musk, “İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. Ancak, yatırımımı yaptığımdan beri, şirketin mevcut haliyle ne gelişeceğini ne de bu toplumsal zorunluluğa hizmet etmeyeceğini anlıyorum. Twitter’ın dönüştürülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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HİSSE BAŞINA 54.20 DOLAR

Musk, mektubunda hisse başına 54.20 dolar nakit karşılığında Twitter’ın yüzde 100’ünü almak için teklif sundu. Teklifin verebileceği en iyi ve en son teklif olduğunu ifade eden Musk, “Eğer kabul edilmezse, hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek” dedi. Musk’ın yatırım teklifinin açıklanmasının ardından 45.85 dolardan işlem gören Twitter hisseleri, yüzde 12’lik bir artışla 51 doların üstüne çıktı.

İLK TWEET NFT’Sİ ELİNDE KALDI

TWITTER’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey geçen yıl kendisine ait ilk tweet’ini NFT’ye dönüştürerek açık artırmaya çıkarmış ve İranlı iş insanı Sina Estavi tarafından 2.9 milyon dolara satın alınmıştı. Geçen hafta NFT’yi satışa çıkaracağını duyuran Estavi, elde edeceği gelirin yarısını hayır kurumlarına bağışlayacağını duyurmuş ve NFT’ye 48 milyon dolarlık bir teklif beklemişti. Ancak NFT için gelen teklifler son derece komik seviyelerde kaldı. En yüksek teklif 280 dolar oldu. İranlı girişimci ilk tweet NFT’sini geçen yıl satın aldığında, bunun “dijital dünyanın Mona Lisa’sı olduğunu” söylemişti.