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Elon Musk 14'üncü kez baba oldu

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#Elon Musk#BABA#Shivon Zilis
Elon Musk 14üncü kez baba oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 23:15

ABD'li milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın 14'üncü kez baba olduğu bildirildi.

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Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis, X'ten yaptığı paylaşımda, Musk'ın bir çocuğunun daha dünyaya geldiğini duyurdu.

Zilis, paylaşımında "Elon'la konuştuk ve güzel Arcadia'nın doğum gününde müthiş ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus'un haberini de paylaşmanın daha iyi olacağını düşündük." ifadesini kullandı.

Bebeğin ne zaman doğduğu bilinmezken Musk, Zilis'in paylaşımını kalp emojisiyle doğruladı.

Böylelikle 53 yaşındaki iş insanının çocuk sayısı ise 14'e yükseldi.

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#Elon Musk#BABA#Shivon Zilis

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