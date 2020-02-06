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Haber Giriş: 06.02.2020 - 07:13,Son Güncelleme:/

Elini sıkmadı Nancy Pelosı metni yırttı

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Elini sıkmadı Nancy Pelosı metni yırttı

ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde Trump’ın Kongre’de yaptığı son Birliğin Durumu konuşması gergin geçti. Trump, hakkında azil soruşturması başlatılmasına onay veren Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Pelosi’nin elini sıkmadı. Pelosi de konuşma sonrası Trump’ın metnini yırtarak tepkisini gösterdi.

Trump 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, önceki gün son geleneksel Birliğin Durumu konuşmasını yaptı. Ancak konuşmaya icraatlardan çok Trump ile Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi arasındaki soğukluk damga vurdu. Trump kürsüye geldiğinde konuşma metninin bir kopyasını arkasında oturan Başkan Yardımcısı Mike Pence’e diğerini Nancy Pelosi’ye verdi. Bu sırada Pelosi tokalaşmak için elini Trump’a uzattı ancak Başkan bunu görmezden gelerek konuşmasına başladı. Konuşması bittiği sırada ise Trump’ın arkasında oturan Pelosi ayağa kalkarak konuşma metninin kağıtlarını dört kez yırttı. Nancy Pelosi bu hareketi ile ilgili basının sorusuna, “Alternatifi düşünülürse bu, nazik bir şeydi” yanıtını verdi.

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