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Eline aldığı tencere sonu oldu… 911’i arayıp polisten yardım istemişti… Özür dilemesine rağmen yüzünden vuruldu: Cinayet anı vücut kamerasında!

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#ABD#Sonya Massey#Polis Şiddeti
Eline aldığı tencere sonu oldu… 911’i arayıp polisten yardım istemişti… Özür dilemesine rağmen yüzünden vuruldu: Cinayet anı vücut kamerasında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 11:06

ABD polisinin kendisinden yardım isteyen siyah bir kadını vurması bir kez daha büyük tartışmaların odağında. Polislerle sohbet ederken kendi evinin salonunda vurulup öldürülen kadının son anları vücut kamerasının kaydettiği görüntülere yansıdı.

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ABD’nin Illionis eyaletinde 6 Temmuz’da yaşanan korkunç ölüm, görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından gündeme bomba gibi düştü.

Eline aldığı tencere sonu oldu… 911’i arayıp polisten yardım istemişti… Özür dilemesine rağmen yüzünden vuruldu: Cinayet anı vücut kamerasında
ABD’nin Illionis eyaletindeki bu ev 6 Temmuz’da korkunç bir cinayete sahne oldu

SİYAH BİR KADIN POLİSİ ARAYIP YARDIM ÇAĞIRMIŞTI

Sangamon County'de yaşayan iki çocuk annesi siyah kadının 911'i arayarak yardım isteğinde bulunduğu eyalet polisi tarafından evinde öldürülme anının kamera görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Olay, 6 Temmuz'da yaşandı. Sangamon County'nin merkezi Springfield'deki evinin etrafında gece yarısında şüpheli hareketlerinden kuşkulandığı kişi ya da kişilerden korkan bir kadın 911’i arayarak yardım istedi.

Eline aldığı tencere sonu oldu… 911’i arayıp polisten yardım istemişti… Özür dilemesine rağmen yüzünden vuruldu: Cinayet anı vücut kamerasında
ABD polisi evine yardım için gittiği 36 yaşındaki Sonya Massey'yi vurarak öldürdü

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36 yaşındaki Sonya Massey'nin yardımına gelen iki polis, konutun civarında arama yaptıktan sonra Massey'in ifadesini almak üzere eve girdi.

OCAKTA KAYNAYAN SU YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMA

Sangamon County Şerif Yardımcısı Sean Grayson, siyah kadın ile bir süre sohbet ettikten sonra ikilinin arasında ocağın üstünde kaynayan su yüzünden tartışma yaşandı.

Eline aldığı tencere sonu oldu… 911’i arayıp polisten yardım istemişti… Özür dilemesine rağmen yüzünden vuruldu: Cinayet anı vücut kamerasında
Polis önce kadının evinin etrafını inceledi, sonra da ifadesini almak üzere eve girdi

Massey'in ocağın üstünden aldığı içi kaynamış suyla dolu tencereyi kendisine doğru getirdiğini gören şerif yardımcısı Grayson, telaşlanıp silahını çekti.

Kadın özür dilese de Grayson, silahını peş peşe ateşleyip iki çocuk annesinin ölümüne neden oldu. Bu sırada diğer polis memurunun göğüs kamerası kayıttaydı.

Eline aldığı tencere sonu oldu… 911’i arayıp polisten yardım istemişti… Özür dilemesine rağmen yüzünden vuruldu: Cinayet anı vücut kamerasında
Vücut kamerasında alınan görüntülerde polislerin önce kadınla normal şekilde sohbet ettikleri görülüyordu

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POLİSİN SİYAH KADINI VURDUĞU KAN DONDURAN ANLAR VÜCUT KAMERASINA YANSIDI

Olay anında yaşananlar polisin üzerindeki vücut kamerasına anbean yansıdı.

Şerif yardımcısı Sean Grayson’ın olay anında Sonya Massey'yi etkisiz hale getirmeye çalışmadığı, kadının direkt olarak yüzüne ateş ettiği ortaya çıktı. Görüntüler büyük infiale yol açtı.

Eline aldığı tencere sonu oldu… 911’i arayıp polisten yardım istemişti… Özür dilemesine rağmen yüzünden vuruldu: Cinayet anı vücut kamerasında
Kadın yerinden kalkıp ocakta bir tencere içinde kaynayan suya yöneldiğinde polislerle arasında tartışma çıktı... Kadın özür dilese de Sean Grayson elindeki silahı acımasızca Sonya Massey'ye yöneltip ateşledi ve kadını yüzünden vurdu

Sean Grayson olaydan sonra birinci derece cinayet, ateşli silahla saldırı ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla görevden uzaklaştırılıp tutuklandı.

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Eline aldığı tencere sonu oldu… 911’i arayıp polisten yardım istemişti… Özür dilemesine rağmen yüzünden vuruldu: Cinayet anı vücut kamerasında

26 Ağustos'ta hakim karşısına çıkması beklenen Sean Grayson'ın tahliye talebi daha önce reddedilmişti.

BIDEN AÇIKLAMA YAPTI: SONYA'NIN AİLESİ ADALETİ HAK EDİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Biden da, olayla ilgili dün bir açıklama yaparak "Sevgili bir anne, arkadaş ve genç bir siyah kadın olan Sonya Massey, bugün hayatta olmalıydı. Sonya, muhtemel bir davetsiz misafirden endişe ettiği için polisi aradı. Amerikalı olarak hepimiz, hayatımızdan endişe etmeden yardım isteyebilmeliyiz. Sonya'nın ailesi adaleti hak ediyor" şeklinde ifadeler kullandı.

Eline aldığı tencere sonu oldu… 911’i arayıp polisten yardım istemişti… Özür dilemesine rağmen yüzünden vuruldu: Cinayet anı vücut kamerasında
Sonya Massey'nin ailesi polis kurşunuyla ölen kızları için adalet arıyor

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#ABD#Sonya Massey#Polis Şiddeti

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