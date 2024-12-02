×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Elinden hiç bırakmadı: Savaş'taki Ukrayna'ya trenle geldi... İçinde ne olduğu merak konusu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Zelenski#Scholz
Elinden hiç bırakmadı: Savaştaki Ukraynaya trenle geldi... İçinde ne olduğu merak konusu oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 16:38

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ziyareti duyuran resmi sosyal medya hesabından, elinde valizli fotoğrafı paylaşıldı. Scholz'un ziyaret sırasında fotoğraftaki valizi elinden hiç bırakmaması dikkat çekti.

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kiev'e geldiğine dair fotoğraf paylaştı.

Kiev'deki tren istasyonunda karşılanan Alman Başbakan Scholz, elindeki valizle trenden indi.

Savaştaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e trenle gelen Scholz'un, elindeki gri valizi hiç bırakmaması dikkat çekti.

Sosyal medyada konuşulan konular arasında, "valizin içinde ne var?" sorusu yer aldı.

Scholz, paylaşımında, "Ukrayna, bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve söylediğimizi de yaparız. Bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak için bu gece Kiev'e yola çıktım. Rus saldırı savaşına karşı 1000 günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim." ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi açıklayacağını bildiren Scholz, “Almanya, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Zelenskiy ile yapacağım görüşmede, Aralık ayında teslim edilecek olan 650 milyon euro değerindeki askeri teçhizatı da açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, açıklanan yardım paketinin IRIS-T hava savunma sistemleri, Leopard 1 tankları ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) içerdiğini aktardı.

YARALANAN UKRAYNALI ASKERLERİNİ ZİYARET ETTİ

Elinden hiç bırakmadı: Savaştaki Ukraynaya trenle geldi... İçinde ne olduğu merak konusu oldu

Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile savaş sırasında Harkiv, Luhansk, Donetsk ve Sumy bölgelerinde yaralanan Ukraynalı askerleri ziyaret etti.

Gözden KaçmasınSON DAKİKA... Suriyede gerilim zirvede: Esad ABDyi işaret etti İrandan Türkiye vurgusu...SON DAKİKA... Suriye'de gerilim zirvede: Esad' ABD'yi işaret etti! İran'dan Türkiye vurgusu...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Zelenski#Scholz

BAKMADAN GEÇME!