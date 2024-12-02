Elinden hiç bırakmadı: Savaş'taki Ukrayna'ya trenle geldi... İçinde ne olduğu merak konusu oldu

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kiev'e geldiğine dair fotoğraf paylaştı.

Kiev'deki tren istasyonunda karşılanan Alman Başbakan Scholz, elindeki valizle trenden indi.

Die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Wir sagen, was wir tun. Und wir tun, was wir sagen.



Um das erneut deutlich zu machen, bin ich heute Nacht nach Kyjiw gereist: mit dem Zug durch ein Land, das sich seit über 1000 Tagen gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt. pic.twitter.com/sAcTtkTPW3 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 2, 2024

Savaştaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e trenle gelen Scholz'un, elindeki gri valizi hiç bırakmaması dikkat çekti.

Sosyal medyada konuşulan konular arasında, "valizin içinde ne var?" sorusu yer aldı.

Scholz, paylaşımında, "Ukrayna, bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve söylediğimizi de yaparız. Bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak için bu gece Kiev'e yola çıktım. Rus saldırı savaşına karşı 1000 günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim." ifadelerine yer verdi.

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Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi açıklayacağını bildiren Scholz, “Almanya, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Zelenskiy ile yapacağım görüşmede, Aralık ayında teslim edilecek olan 650 milyon euro değerindeki askeri teçhizatı da açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, açıklanan yardım paketinin IRIS-T hava savunma sistemleri, Leopard 1 tankları ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) içerdiğini aktardı.

YARALANAN UKRAYNALI ASKERLERİNİ ZİYARET ETTİ





Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile savaş sırasında Harkiv, Luhansk, Donetsk ve Sumy bölgelerinde yaralanan Ukraynalı askerleri ziyaret etti.