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Elinde çiçeklerle fotoğrafını çekmişti… 6 yaşındaki oğlunu elleriyle gömdü

#UKRAYNA#RUSYA#Lysychansk
Elinde çiçeklerle fotoğrafını çekmişti… 6 yaşındaki oğlunu elleriyle gömdü

115 gündür devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sayısız asker ve sivilin hayatını kaybetmesine, Ukrayna şehirlerinin harabeye dönmesine ve tüm dünyanın bu yaşananlardan ekonomik olarak etkilenmesine yol açtı. Ancak her savaşta olduğu gibi Ukrayna savaşında da en büyük acıları masum çocuklar ve onların anneleri çekti; çekmeye devam ediyor…

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6 yaşındaki Oleg Kornievski, evinin önünde, elinde bir buket kır çiçeğiyle göründüğü fotoğrafta gülümsüyordu. Oleg, annesine kır çiçekleri toplamış, sonra da o çiçekler elindeyken annesine poz vermişti. Anne oğul arasındaki bu mutlu an ne yazık ki çok kısa sürdü…

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı rakamlara göre Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yaklaşık 300 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Lysychansk'ı bombaladığında ölen üç Ukraynalı da çocuktu. Ve saatler önce annesine gülümseyerek poz veren Oleg Kornievski de o çocuklardan biri oldu.

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Elinde çiçeklerle fotoğrafını çekmişti… 6 yaşındaki oğlunu elleriyle gömdü
Oleg, son fotoğrafında annesi için topladığı kır çiçekleriyle poz vermişti

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6 yaşındaki Oleg Kornievski, bir Rus topçu saldırısı sonucu evinin önünde öldürüldü.

Vücuduna isabet eden şarapneller yüzünden ağır yaralanan Oleg hayata tutunamadı ve annesi Ekaterina tarafından gömüldü.

Perişan anne, doğu Ukrayna'da Rus topçu saldırısında öldürülen üç kişiden biri olan 6 yaşındaki oğlunu kendi elleriyle toprağa verdi.

Oleg’in mutlu aile albümlerinde yer alması gereken son fotoğrafı ise ondan kalan son hatıra oldu.

Küçük Oleg, Rus kuvvetleri Ukrayna'nın doğusunda, Severodonetsk savaş alanının hemen karşısında, bir şehir olan Lysychansk'ı bombaladığında öldürülen üç kişiden biriydi.

Saldırıda en az bir kişinin daha yaralandığı açıklandı.

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Elinde çiçeklerle fotoğrafını çekmişti… 6 yaşındaki oğlunu elleriyle gömdü
Oleg'in annesi Ekaterina evladını kendi elleriyle gömdü...

Luhansk bölge başkanı Serhiy Haidai, bu hafta bölgeye yapılan saldırıların bir alışveriş merkezinin de yandığı ve kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Topçu saldırılarında dört ev ve yerel bir madene ait binalar da hasar gördü, Vrubivka banliyösünde 11 ev yıkıldı ve Hirske'de bir anaokulu vuruldu.

BM rakamlarına göre, savaş sırasında yaklaşık 277 çocuk öldü ve 456 kişi yaralandı, ancak Ukrayna tarafından açıklanan raporlarda 313 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

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Lysychansk son haftalarda sürekli bombardıman altındayken, Siverskyi Donets nehrinin diğer tarafındaki ikiz şehri Severodonetsk, Rusya'nın Ukrayna'yı kanlı işgalini başlatmasından bu yana en acımasız sokak savaşlarından bazılarına tanık oldu.

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Elinde çiçeklerle fotoğrafını çekmişti… 6 yaşındaki oğlunu elleriyle gömdü
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yüzlerce çocuk ölürken binlercesi de evini ve ülkesini terk etmek zorunda kaldı

Haidai, perşembe günü Lysychansk'ta sivillerin barındığı bir binaya hava saldırısı düzenlendiğini ve en az dört kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralandığını söyledi.

Serhiy Haidai ayrı bir hava saldırısının da şehirdeki bir sanatoryum binasını vurduğunu ve binanın çökmesine ve muhtemelen daha fazla can kaybına yol açacağını söyledi.

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Başkan, kurtarma ekibinin yolda olduğu ikinci saldırıyla ilgili olarak, "Muhtemelen enkaz altında mahsur kalmış insanlar var" dedi.

Elinde çiçeklerle fotoğrafını çekmişti… 6 yaşındaki oğlunu elleriyle gömdü

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#UKRAYNA#RUSYA#Lysychansk

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