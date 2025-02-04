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Eleştirilere dayanamadı: Resmi şoförünü özel gezi için kullanan bakan istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Avustralya#Bakan#İstifa
Eleştirilere dayanamadı: Resmi şoförünü özel gezi için kullanan bakan istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 15:52

Avusturalya’da Özel seyahati için şoförüne 13 saat süren 446 km’lik yolculuk yaptıran Yeni güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, eleştirilerin ardından istifa etti. Haylen, "Hatalar yaptım, kimse mükemmel değildir" ifadesini kullandı.

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Avusturalya’da hafta sonu bir öğle yemeği için resmi aracını kullanan Yeni güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, tartışmalara neden oldu.

Özel seyahati için şoförüne 13 saat süren 446 km’lik yolculuk yaptırdığını kabul eden Haylen, yaşananların ortaya çıkmasının ardından gelen eleştirilere dayanamayarak istifa etti.

Bugün düzenlediği basın toplantısında istifasını duyuran Haylen, "Hatalar yaptım, kimse mükemmel değildir. Kuralları çiğnemedim, ancak buradaki tek sınavın bu olmadığını kabul ediyorum. Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm" dedi.

Daha önce özür dileyen Haylen, "Benim hatalarım şimdi hükümete zarar veriyor. Siyaset çok zor. Beklentiler çok yüksek. Bunun farkındayım" ifadesini kullandı.
Özel gezisini, "iş gezisi" gibi gösteren Haylen gezinin 750 dolarlık masrafını da ödeyecek.

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#Avustralya#Bakan#İstifa

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