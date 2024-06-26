Elektronik sigaraya yasak geliyor

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Hükümetin hazırladığı yasa tasarısında, yetişkinlerin eczanelerden elektronik sigara satın alabilmesine olanak sağlanırken, 18 yaşından küçükler elektronik sigarayı ancak doktor reçetesiyle alabilecek. Hükümet, acil önlem alınmaması halinde nikotin bağımlısı neslin oluşacağı uyarısında bulunurken, elektronik sigarayı bırakan gençleri desteklemek için de ek fon sağlanacak. 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan yasayla beraber Avustralya, elektronik sigarayı yasaklayan ilk ülke olacak.