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Elektronik sigaraya yasak geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Avustralya#Elektronik Sigara#Yasak
Elektronik sigaraya yasak geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

Avustralya, gelecek hafta itibarıyla elektronik sigara satışını eczaneler dışında yasaklamaya hazırlanıyor.

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Hükümetin hazırladığı yasa tasarısında, yetişkinlerin eczanelerden elektronik sigara satın alabilmesine olanak sağlanırken, 18 yaşından küçükler elektronik sigarayı ancak doktor reçetesiyle alabilecek. Hükümet, acil önlem alınmaması halinde nikotin bağımlısı neslin oluşacağı uyarısında bulunurken, elektronik sigarayı bırakan gençleri desteklemek için de ek fon sağlanacak. 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan yasayla beraber Avustralya, elektronik sigarayı yasaklayan ilk ülke olacak.

 

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#Avustralya#Elektronik Sigara#Yasak

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