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Elektrikler kesildi: Bakan faturayı maymuna kesti

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#Sri Lanka#Elektrik Kesintisi#Maymun
Elektrikler kesildi: Bakan faturayı maymuna kesti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 14:49

Sri Lanka’da dün ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Gündelik hayatı etkileyen elektrik kesintilerken fatura maymuna kesildi. Enerji Bakanı Kumara Jayakody, "Bir maymun, şebeke trafomuza girerek sistemde arızaya neden oldu" dedi.

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Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’nun güneyinde elektrik santralindeki arıza sonucu dün ülke genelinde yaşanan ve sabahın ilk saatlerine kadar süren elektrik kesintisinde fatura maymuna kesildi.

Arızanın giderilmesi sonucu sağlık tesisleri ve su arıtma tesislerine öncelik verilerek 22 milyon nüfuslu ada ülkesinde elektrik kademeli olarak yeniden sağlanmaya başlandı. Arızaya ilişkin yetkililerin açıklamaları ise şaşırttı.

Enerji Bakanı Kumara Jayakody gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir maymun, şebeke trafomuza girerek sistemde arızaya neden oldu" dedi.

Bakanın açıklamaları sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu. Mario Nawfal adlı sosyal medya kullanıcısı, "Serseri bir maymun Kolombo'daki bir trafo merkezinde bir arızayı tetikledikten sonra Sri Lanka'nın tüm elektrik şebekesini devre dışı bıraktı" yorumunu yaptı.

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Nawfal, bir diğer paylaşımında ise "Bir maymun = tam bir kaos. Altyapıyı yeniden düşünmenin zamanı geldi mi" ifadesini kullandı.

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#Sri Lanka#Elektrik Kesintisi#Maymun

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