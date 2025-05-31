Eldivenler çıktı: Eski boks şampiyonu Zelenski’ye karşı

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Rusya ile 3 yıldır savaşın sürdüğü Ukrayna’da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Klitçko arasındaki savaş yeniden alevlendi.

Son dönemde açık bir siyasi düelloya dönen gerginlik, eski komedyen Zelenski ile eski ağır sıklet boks şampiyonu Klitçko’yu karşı karşıya getirdi.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, Zelenski ve Klitçko, Ukrayna'nın uluslararası alanda en çok tanınan siyasetçileri arasında yer alıyor.

Zelenski, 2014'teki başarısız adaylığına rağmen başkanlık hevesleri olduğu iddia edilen Klitçko'yu çıkışı olmayan siyasi bir kıskaca zorladı.

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Belediye başkanının yetkilerini kısıtlamak isteyen Zelenski, sıkıyönetim yasalarını kullanarak başkentte Klitçko'ya rakip bir askeri yönetim mekanizması devreye soktu.

Zelenski ayrıca, ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu tarafından düzenlenen "Temiz Şehir" adı verilen operasyon ile Klitçko yönetimindeki yolsuzlukları ortaya çıkardı.

53 yaşındaki Klitçko, Zelenski'nin başlattığı operasyona ve yönetimine ateş püskürdü. Klitçko, belediye meclisinin çalışmalarının "baskınlar, sorgulamalar ve uydurma ceza davaları" ile felce uğratıldığından ve meclis üyelerinin karar almak için yeterli sayıya ulaşamadığından şikayet etti.

Klitçko, verdiği demeçte "Bu, savaş kisvesi altında demokrasinin tasfiye edilmesidir. Bir zamanlar, ülkemizin otoriterlik koktuğunu söylemiştim. Aynı koku şimdi de var" dedi.

GERGİNLİK SİYASİ OLDUĞU KADAR KİŞİSEL DE

İki siyasetçi arasındaki gerginlik, her ne kadar siyasi gibi görünse de aynı zamanda kişisel de.

Klitçko, Şubat ayında Zelenski'nin barış müzakerelerine ilişkin yaklaşımını eleştirdi. Zelenski ise, Klitçko'yu küçümseyerek karşılık verdi.

Zelenski, belediye başkanını hedef alan sözlerinde "Klitçko harika bir sporcu ama harika bir konuşmacı olduğunu bilmiyordum" dedi.

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Bu sözlerin üzerine Klitçko, Zelenski'nin sıkıyönetim kurallarından faydalandığına işaret ederek aralarındaki tartışmayı devlet başkanının aşırıya kaçması olarak gösterdi.

Zelenski’nin gözdağı vermeye çalıştığını söyleyen Klitçko, "Benim gözüm korkmaz. Şöhretli olmam beni koruyor. İşte bu yüzden itibarımı zedelemek için her şeyi yapıyor" ifadesini kullandı.

GERGİNLİĞİ UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ

Uzmanlar, gerginliğin daha derin nedenleri olduğunu ve savaş döneminde şehir fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin haklı endişeleri yansıttığını belirtti.

Siyaset bilimci Volodimir Fesenko, “Bu tutuklamaların sadece siyasi değil, Kiev şehir yönetimindeki yolsuzluk tezahürlerine bir yanıt olduğuna şüphe olmamalı. Savaş sırasında paranın öncelikle savunmaya ve ülkeyi korumaya harcanması gerekirken, inşaat projeleri devam ediyor" dedi.

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Zelenski'nin Halkın Hizmetkarı partisinden muhalefet meclis üyesi Yevgenya Kuleba, kentin sorunlarından belediye başkanını sorumlu tuttu.

Kuleba, "Otobüs işletmecileriyle bağlantıları var. Şehirde durum çok kötü ama insanlardan para alıyorlar. Tabii ki nakit para aldığınızda vergi ödeyip ödemediklerini ya da ne kadar ödediklerini bilmiyorsunuz" dedi.

Beş ay önce Zelenski tarafından kentin askeri yönetimine atanan Timur Tkaçenko, Klitçko'yu savaş döneminde kabul edilemez bir "zayıflık" göstermekle eleştirdi.