El Şifa’da can pazarı! Keskin nişancı terörü... Hareket edene ateş açıyorlar...

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İsrail’in Hamas’a karşı açtığı savaş son birkaç gündür Gazze Şeridi’nin en büyük hastanesi olan, çatışmalardan kaçan binlerce kişinin sığındığı El Şifa hastanesi etrafında yoğunlaştı. Çapraz ateş altında kalan hastanenin yakıtı bitti, birçok jenaratörü durdu, hastaların yanı sıra sağlık personeli de ölüm kalım savaşı veriyor.

KÜVÖZDE BEBEK ÖLÜMLERİ

Şifa Hastanesi’nin müdürü Muhammed Ebu Selmiye, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada sağlık tesisinin dünya ile bağlantısının kesildiğini ve İsrail’in ateşi altında olduğunu söyledi. Selmiye, “Tıbbi ekipten bir arkadaşımız küvözdeki bebeğe bakmak istedi, öldürüldü. Küvözde bir bebeği kaybettik, yoğun bakım ünitesinde de bir genç erkeği. Bizim ölümle aramızda saatler kaldı. Dünya ise bizi izlemekle yetiniyor, bizler sayılardan ibaret değiliz” dedi.

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KESKİN NİŞANCILAR VURUYOR

Gazze Sağlık Bakan Yardımcısı Münir el Beşir, Şifa hastanesinin çevresindeki her şeyin hedef haline geldiğini belirterek “Hastane kompleksi içinde ya da dışında hareket edemiyoruz. Kuşatıldık, şehitlerimizi defnedemiyoruz. Hastanenin içinde toplu bir mezar açacağız” diye konuştu. İsrailli askerlerin, hastaneden çıkıp kaçmak isteyen sivillere de ateş açtığı bildirildi.

JENERATÖRLER ÇALIŞMIYOR

Gazze Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Elriş ise yaşanan dramı şöyle anlattı: “Tüm dünyaya uyarısını yaptığımız şey şimdi yaşanıyor, tüm jeneratörler sustu. Küvözlerde yeni doğmuş 39 bebek var, ölüm kalım savaşı veriyorlar. Kimse tesis içinde hareket edemiyor, her yere keskin nişancı yerleştirildi, bunun yanı sıra dronlar hareket eden herkesi öldürüyor. Birkaç dakika önce bir keskin nişancı teknik ekipten bir kişiyi boynundan vurdu, felç oldu, ölmek üzere. Hepimiz mahsur kaldık, dünyadan koparıldık, her şeyin ötesinde tıbbi kaynaklardan mahrum bırakıldık.”

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DOKTORLARA ULAŞILAMIYOR

Sınır Tanımayan Doktorlar sivil toplum örgütü yaptığı açıklamada Şifa hastanesinde görevli doktorlara ulaşamadığını bildirdi. İsrail, Gazze Şeridi’nin Rimal semtinde olan 1946 yılından bu yana hizmet veren Şifa hastanesinin altında Hamas’ın karargâhı ve tünelleri bulunduğunu öne sürüyor. Bu nedenle hastaneyi meşru bir hedef sayıyor. Hastaneler ve okula yönelik yoğun tepkilerin ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Hamas teröristlerinin hastanelerden ateş açtığını görürsek yapmamız gerekeni yaparız. Hamas teröristlerini gördüğümüz yerde öldürürüz” ifadesi kullanıldı.

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Şifa’nın yanı sıra Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze’nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu. İsrail ordusunun Filistinlileri zorla göç ettirdiği abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyinde de saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

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‘ÖLÜLER SAYILAMADI’

Gazze Sağlık Bakanlığı, internet kesintileri nedeniyle dün Gazze’deki can kayıplarının sayılamadığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, hastanedeki durumun “felaket düzeyde” olduğunu belirterek, “İletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze’deki can kayıplarını bugün sayamadık” dedi.

BİLGİ NOTU

Şifa hastanesinde 1500 hasta ve 1500 sağlık personelinin yanı sıra çatışmalardan kaçan yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor.