El Salvador’un resmi para birimi oldu

Böylece El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Yeni yasaya göre, tüm işyerleri Amerikan Doları ile birlikte bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul edecek. Bitcoin kabul etmeyen işletmeler ise cezayla karşı karşıya kalacak. Salvador’a 3 Bitcoin (yaklaşık 155 bin dolar) yatırım yapan yabancılar oturma izni alabilecek. Vatandaşlar, hükümet tarafından ülkede kripto para birimini tanıtmak için düzenlenen dijital cüzdana yatırılmış 30 dolar değerinde Bitcoin’in de sahibi olacak.

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