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El Salvador’da sel ve toprak kayması can aldı: 11 ölü

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#El Salvador#Sel #Toprak Kayması
El Salvador’da sel ve toprak kayması can aldı: 11 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 14:57

El Salvador’da meydana gelen sel ve toprak kaymasında en az 11 kişi yaşamını yitirdi. 900 kişi ise, tahliye merkezlerine yerleştirildi.

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Orta Amerika ülkesi El Salvador’da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine ve toprak kaymasına yol açtı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, selde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 900 kişinin tahliye merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

Sivil Koruma Başkanı Luis Amaya yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çocuklarında bulunduğunu, can kayıplarının ağaçların devrilmesi, heyelanlar ve çeşitli kazalar sonucu meydana geldiğini söyledi.

El Salvador’da sel ve toprak kayması can aldı: 11 ölü

Halka tahliye emirlerine uymaları çağrısında bulunan Amaya, eğimli bölgelerde yaşayanların güvenli bölgelere gitmesi gerektiğini ifade ederek, “Bir numaralı önceliğimiz güvende olmak” dedi. En az 26 evde hasar meydana geldiğini belirten Amaya, 90’dan fazla yolun ise trafiğe kapatıldığını söyledi.

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El Salvador'un komşu ülke Honduras'ta da meydana gelen yağışlar nedeniyle 5 binden fazla kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Meksika'dan Panama'ya kadar Pasifik kıyısı boyunca etkili olan yağışların, hafta boyunca şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

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#El Salvador#Sel #Toprak Kayması

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