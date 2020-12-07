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DHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 17:16 | Son Güncelleme:

El Salvador’da gaz depolama tesisinde patlama

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El Salvador’da gaz depolama tesisinde patlama
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El Salvador’da gaz depolama tesisinde patlama meydan geldi. Patlamanın gerçekleştiği tesisin yanındaki AVM'de onlar insanın yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

El Salvador’da gaz depolama tesisinde patlama meydan geldi. Patlamanın gerçekleştiği tesisin yanındaki AVM'de onlar insanın yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

Patlama, El Salvador’un başkenti San Salvador’un doğusundaki Soyapango bölgesindeki gaz depolama tesisinde, yerel saatle 17.30'da meydana geldi.

Soyapango İtfaiye Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, gaz depolama tesisinde gaz sıkışması nedeniyle üç kez patlama yaşandığı, patlama sonucu çıkan yangında depolama tesisinin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Yetkililer, yapılan inceleme sonucunda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı, patlamada, 10 aracın ağır hasar gördüğü aktarıldı. Gaz depolama tesisinin yanında bulunan AVM'deki bir çok kişi ise, patlama anında yaşadığı panik amatör kameralarca kaydedildi.

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