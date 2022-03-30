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El Salvador Cumhurbaşkanı resti çekti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder!

#El Salvador#Cinayet#Çete
El Salvador Cumhurbaşkanı resti çekti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Orta Amerika ülkesi El Salvador'u saran şiddet dalgası ile ilgili hükümet OHAL kararı verirken, Cumhurbaşkanı Nayib Bukele şaşırtıcı bir yönteme başvurdu ve hapiste tutuklu bulunan hükümlüleri adres gösterdi...

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Orta Amerika ülkesi El Salvador, dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri. Ülkede işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu çeteler arası çatışmalardan kaynaklanıyor. Ülkesini saran ve her gün artış gösteren şiddet dalgası ile mücadele etmeye çalışan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele  tüm dünyayı şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

El Salvador'da MS-13, Barrio 18 ve diğer çetelerin yaklaşık 70.000 üyesi var. Yetkililere göre çetelerin eylemleri cinayet, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığını içeriyor.

ÜLKE ALARMDA, OHAL İLAN EDİLDİ

El Salvador'da şiddet o kadar yaygın ki sadece Cuma gününden bu yana 87 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Polis, ülkenin en büyük iki çetesi olan Mara Salvatrucha veya MS-13'ün cinayetlerden sorumlu olduğunu belirterek beş çete liderini yakaladı.

El Salvador Cumhurbaşkanı resti çekti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
El Salvador'da tutuklu bulunan mahkumlardan bir görüntü

Hükümet şiddet olaylarıyla mücadele edebilmek için Pazar günü olağanüstü hal (OHAL) ilan etti ve polise ülke genelinde kurulan kontrol noktaları ile ekstra durdurma ve arama yetkisi verdi.

CUMHURBAŞKANINDAN ÜLTİMATOM: ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN YOKSA BEDELİNİ ONLAR ÖDER

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Devlet başkanı Bukele alınan önlemlerle yetinmeyip sıradışı bir açıklama yaptı ve hem tutuklu bulunan hem de hala serbest olan çete üyelerine sert bir ültimatom verdi.

Bukele paylaştığı bir tweette, gardiyanların cezaevinde tutuklu bulunan hükümlüleri yarı çıplak sürükleyip bahçede koşmaya zorladığı bir fotoğrafı kullanarak, "Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder" dedi.

El Salvador Cumhurbaşkanı resti çekti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

ELLERİ KELEPÇELİ YARI ÇIPLAK MAHKUMLAR

Cumhurbaşkanının paylaştığı görüntülerde elleri kelepçeli, üstlerinde sadece iç çamaşırı olan ve zorlukla yürüyen erkek mahkumlar görülüyor. Mahkumların başında kar maskeli, silahlı gardiyanlar ve çevik kuvvet polisleri dikkat çekiyor.

El Salvador Cumhurbaşkanı resti çekti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder


KATI CEZALAR: ARTIK GÜNEŞ YÜZÜ GÖREMEYECEKLER

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Hapsedilen çete üyelerinin hücrelerine kalıcı olarak kapatılması gibi katı önlemler alındığını belirten Bukele, "Son günlerde tutuklanan bin kişi dışında elimizde 16 bin tutuklu erkek var. Her şeylerine el koyduk, yemeklerini de karneye bağladık. Artık güneşi göremeyecekler" dedi.

El Salvador Cumhurbaşkanı resti çekti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNDAN TEPKİ

Paylaşılan görüntüler ve Bukele'nin açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Başkanın kararı, Amerika Kıtası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) eski genel sekreteri Paulo Abrao tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bukele ise eleştirilere de aynı sertlikte cevap vererek, "Çeteleri güçlendirip ve onların kaynak, para, silah biriktirmelerine izin veren ateşkese sponsor olan sizlersiniz." dedi.

El Salvador Cumhurbaşkanı resti çekti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele 

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NAYİB BUKELE KİMDİR?

Nayib Armando Bukele Ortez, 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Bukele, 2015 yılından 2018 yılına kadar San Salvador'un belediye başkanı idi. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda El Salvador'un yeni başkanı olarak seçildi.

Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır.

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