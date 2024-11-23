El Salvador Bitcoin zengini

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Kripto para birimi Bitcoin’i resmi para birimi olarak Eylül 2021’de tedavüle sokan ilk ülke olan El Salvador, Bitcoin’in 100 bin dolar sınırına yaklaşmasıyla 305 milyon dolar (11 milyar TL) kâr elde etti. ABD’de Donald Trump’ın seçim zaferi ile başlayan kripto rallisi hız kesmeden sürüyor. Kasım ayının ilk gününden bu yana yüzde 40, yıl başından beri yüzde 134 yükseliş kaydeden Bitcoin en çok El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’yi sevindirdi. Bukele önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bitcoin kararının ne kadar isabetli olduğunu vurguladı.

SATIN ALMAYA DEVAM ETTİ

El Salvador’un resmi kararı sırasında kripto paranın değeri 45-50 bin dolar aralığındaydı. Daha sonra Bitcoin 17 bin doların altına gerilemiş, Bitcoin’deki büyük değer kaybı sonrası Bukele ülke içinde eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. Genç devlet adamı ise eleştirilere kulak asmadığını, Bitcoin satın almaya devam ettiklerini ve maliyetlerini düşürdüklerini ifade etmişti. Uzmanlar Orta Amerikalı liderin öngörüsünde haklı çıktığını ifade etti.

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İLK KRİPTO PARA

- Blok zincir teknolojisine sahip, ilk kripto para birimi olan Bitcoin, 2009’da işlem görmeye başladı. Merkezi bir otoriteye bağlı olmaması Bitcoin’i geleneksel para birimlerinden ayıran temel fark olarak öne çıkarken, bir diğer fark ise aracı olmadan iki kişi arasında işlem yapılmasına olanak sağlaması. Bitcoin’in, bazı riskleri de bulunuyor. İzinin sürülememesi Bitcoin’in, ticareti illegal olan ürünlerin ödemesinde veya kara para aklanmasında kullanılabileceği şüphelerine neden oluyor.