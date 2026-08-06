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El Nino 50 milyon insanı aç bırakacak

Güncelleme Tarihi:

#El Nino#Tarım#Gıda
El Nino 50 milyon insanı aç bırakacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 07:00

El Nino’nun kuraklık ve aşırı hava olaylarını artırarak gelecek yıl sonuna kadar yaklaşık 50 milyon kişiyi daha açlıkla karşı karşıya bırakabileceği bildirildi. Uzmanlar, iklim krizinin etkisiyle hem tarımsal üretimin hem de küresel gıda arzının ciddi baskı altına gireceği uyarısını yapıyor.

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, hızla güçlenen El Nino hava olayının gelecek yılın sonuna kadar yaklaşık 50 milyon kişiyi daha akut açlıkla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu. Rapora göre, iklim kaynaklı olumsuzluklar, halihazırda savaşlar, ekonomik krizler ve kuraklık nedeniyle gıda sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın durumunu daha da ağırlaştıracak. BM’nin analizine göre, şu anda 45 ülkede 225 milyon kişi akut gıda güvensizliğiyle mücadele ediyor. El Nino’nun etkisiyle bu sayının beşte birden fazla artması bekleniyor.

İKLİM KRİZİ ETKİLERİ BÜYÜYOR

En ağır etkinin Orta ve Güney Amerika, Karayipler ile Güney Afrika’da hissedileceği, Güney ve Güneydoğu Asya’da ise yağışların azalmasının tarımsal üretimi ciddi şekilde sekteye uğratacağı öngörülüyor.

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Pasifik Okyanusu’nda birkaç yılda bir görülen El Nino’nun son 70 yılın en güçlü olaylarından biri olabileceği belirtilirken, bazı uzmanlar bunu ‘Süper El Nino’ olarak nitelendiriyor. Resmi olarak kullanılmasa da bu ifade, beklenen etkinin büyüklüğüne dikkat çekiyor. Biliminsanları, El Nino’nun iklim kriziyle birleşerek 2027’nin kayıtlardaki en sıcak yıl olabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlar, kuraklık, aşırı sıcaklar ve düzensiz yağışların tarımsal üretimi azaltacağını, bunun da küresel gıda fiyatlarını yükselteceğini belirtiyor. Çiftçilerin kayıpları telafi etmesinin aylar, hatta bazı bölgelerde yıllar sürebileceği ifade ediliyor.

GIDA FİYATLARI İÇİN UYARI

BM Dünya Gıda Programı, erken uyarı sistemleri ve önleyici insani yardım çalışmaları için en az 80 milyon dolar ayırdığını açıkladı. Ancak kuruluş, finansman ve veri toplama eksikliklerinin müdahale kapasitesini sınırladığına dikkat çekti. Ayrıca büyük ihracatçı ülkelerin gıda ihracatına kısıtlama getirmemesi gerektiği vurgulanırken, aksi halde fiyat artışlarının ve gıdaya erişim sorunlarının daha da ağırlaşabileceği uyarısı yapıldı. Avrupa’da da çiftçiler aşırı sıcaklar ve yağış eksikliğinin mahsulleri tehdit ettiğini belirtirken, perakendeciler gıda fiyatlarında yeni artışlara hazırlanıyor.

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#El Nino#Tarım#Gıda

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