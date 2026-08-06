El Nino 50 milyon insanı aç bırakacak

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, hızla güçlenen El Nino hava olayının gelecek yılın sonuna kadar yaklaşık 50 milyon kişiyi daha akut açlıkla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu. Rapora göre, iklim kaynaklı olumsuzluklar, halihazırda savaşlar, ekonomik krizler ve kuraklık nedeniyle gıda sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın durumunu daha da ağırlaştıracak. BM’nin analizine göre, şu anda 45 ülkede 225 milyon kişi akut gıda güvensizliğiyle mücadele ediyor. El Nino’nun etkisiyle bu sayının beşte birden fazla artması bekleniyor.

İKLİM KRİZİ ETKİLERİ BÜYÜYOR

En ağır etkinin Orta ve Güney Amerika, Karayipler ile Güney Afrika’da hissedileceği, Güney ve Güneydoğu Asya’da ise yağışların azalmasının tarımsal üretimi ciddi şekilde sekteye uğratacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Pasifik Okyanusu’nda birkaç yılda bir görülen El Nino’nun son 70 yılın en güçlü olaylarından biri olabileceği belirtilirken, bazı uzmanlar bunu ‘Süper El Nino’ olarak nitelendiriyor. Resmi olarak kullanılmasa da bu ifade, beklenen etkinin büyüklüğüne dikkat çekiyor. Biliminsanları, El Nino’nun iklim kriziyle birleşerek 2027’nin kayıtlardaki en sıcak yıl olabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlar, kuraklık, aşırı sıcaklar ve düzensiz yağışların tarımsal üretimi azaltacağını, bunun da küresel gıda fiyatlarını yükselteceğini belirtiyor. Çiftçilerin kayıpları telafi etmesinin aylar, hatta bazı bölgelerde yıllar sürebileceği ifade ediliyor.

Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin. Ad Soyadı E-Posta Adresi Bülten Seçimleri Gün Başlıyor Gün Sonu ETK Kuralları ve Bilgilendirme Metni kapsamında onay veriyorum. Abone Ol Keşfetmeye Devam et

GIDA FİYATLARI İÇİN UYARI

BM Dünya Gıda Programı, erken uyarı sistemleri ve önleyici insani yardım çalışmaları için en az 80 milyon dolar ayırdığını açıkladı. Ancak kuruluş, finansman ve veri toplama eksikliklerinin müdahale kapasitesini sınırladığına dikkat çekti. Ayrıca büyük ihracatçı ülkelerin gıda ihracatına kısıtlama getirmemesi gerektiği vurgulanırken, aksi halde fiyat artışlarının ve gıdaya erişim sorunlarının daha da ağırlaşabileceği uyarısı yapıldı. Avrupa’da da çiftçiler aşırı sıcaklar ve yağış eksikliğinin mahsulleri tehdit ettiğini belirtirken, perakendeciler gıda fiyatlarında yeni artışlara hazırlanıyor.