El Mencho'nun hikayesi: Eski bir polis, dünyanın en büyük suç imparatorluklarından birini nasıl kurdu?

El Mencho"nun stratejisi, fark edilmeden kalmak değil, hakimiyetini açıkça göstermekti. Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne karşı çıkanların cesetlerini köprülere astıran Mencho, askeri roketatarlarla donatılmış silahlı birlikler kurdu ve güvenlik güçlerine yönelik doğrudan saldırılar düzenledi.

Onun liderliğinde CJNG, sentetik uyuşturucu ticaretinde uzmanlaşarak ABD'nin en büyük fentanil tedarikçisi haline geldi. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileri, tehlike düzeyi açısından onu Pablo Escobar'a benzeterek yakalanması için 15 milyon dolar ödül teklif etti.

EL MENCHO'NUN HİKAYESİ

Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, Meksika ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) en çok aranan isimler listelerinde en üst sırada yer alıyordu. ABD’li yetkililer, Cervantes'in yakalanmasını sağlayacak ya da yerini bildirecek bilgiler için 15 milyon dolara kadar ödül vaat ediyordu.

Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, 1966 yılında Michoacan eyaletinin Aguililla kentinde mütevazı bir ailede dünyaya geldi. Gençlik yıllarında yasadışı uyuşturucu madde yetiştiriciliğiyle başlayan suç kariyeri, ABD'ye göç etmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Infobae'nin haberine göre, CJNG lideri, "El Mencho" lakabını almadan önce "El Gallero" (Horozların Efendisi) olarak tanınıyordu. El Gallero lakabını horoz dövüşlerine bahis oynaması nedeniyle edinmişti.

El Mencho, çocukluk yıllarında ailesinin avokado ticaretiyle ilgilendi. 14 yaşında esrar tarlalarında çalışmaya başladı. Tanıkların ifadelerine göre, vaftiz babasına duyduğu saygı nedeniyle "Nemesio" adını benimsedi.

ABD'de uyuşturucuyla ilgili suçlardan birkaç kez tutuklandıktan sonra Meksika'ya sınır dışı edildi. Meksika'ya döndükten sonra belediye polis memuru olarak görev yapan Oseguera, daha sonra organize suç örgütlerine katıldı; önce Milenio Karteli'nde faaliyet gösterdi, ardından 2010'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'ni kurdu. Küçük bir grup olarak başlayan yapı, günümüzde ABD yetkilileri tarafından "yabancı terör örgütü" olarak sınıflandırılıyor.

EL MENCHO'NUN KÜRESEL SUÇ İMPARATORLUĞU

Meksikalı uyuşturucu baronunun küresel çapta güçlü bir konuma yükselmesinin ardında birden fazla etken bulunuyor. Onun liderliğindeki Jalisco Yeni Nesil Karteli, suç dünyasında benzerine az rastlanır bir yapılanma oluşturdu.

İşte El Mencho'nun Meksika'nın ve dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak kabul edilmesinin başlıca nedenleri:

CJNG LİDERLİĞİ

El Mencho'nun komutası altında CJNG, Meksika'daki en geniş coğrafyaya yayılan ve en şiddet yanlısı suç örgütü haline geldi. Kartel, Meksika eyaletlerinin yarısından fazlasında aktif faaliyet gösterirken Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya kıtalarında da varlık kurdu. Onun liderliğinde örgüt, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı rotaları oluşturarak küresel bir ağa dönüştü.

Jalisco Eyaleti Başsavcılığı tarafından yayınlanan bu fotoğraf, 11 Mart 2025 Salı günü, Meksika'nın Teuchitlan belediyesinde bulunan ve iskelet kalıntılarının keşfedildiği Izaguirre Çiftliği'nde bulunan iskelet kalıntılarını sınıflandıran müfettişleri gösteriyor.

ŞİDDETLE SAĞLANAN KONTROL

CJNG, güvenlik güçlerine yönelik doğrudan saldırılar düzenlemesi, büyük çaplı yol kesmeleri organize etmesi ve rakiplerine karşı terör estirmesiyle tanınıyor. Bu yıldırma politikası sayesinde El Mencho, Sinaloa Karteli gibi köklü örgütleri birçok stratejik bölgeden çıkarmayı başardı. Köprülerden sarkan cesetler, patlayıcı yüklü insansız hava araçları ve ev yapımı zırhlı tanklar, onun şiddet stratejisinin simgeleri haline geldi.

Kartelle sorun yaşadıktan sonra kaybolan akrabasının tişörtünü giyen bir Meksikalı

SUÇ FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENMESİ

El Mencho liderliğindeki kartel yalnızca kokain, metamfetamin, fentanil ve diğer uyuşturucuların ticaretini yapmakla kalmadı. Kokaine odaklanan Sinaloa Karteli'nin aksine, CJNG düşük maliyetle ve çok daha yüksek kar marjlarıyla üretilen sentetik uyuşturucular olan fentanil ve metamfetamin konusunda uzmanlaştı. Bu durum, özellikle opioid krizinin en kritik döneminde kartelin ABD'ye en büyük fentanil tedarikçisi olmasını sağladı. Örgüt aynı zamanda gasp, adam kaçırma, yakıt hırsızlığı ve büyük ölçekli kara para aklama işlerine de karıştı.

ULUSLARARASI SUÇ AĞI

CJNG, başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya olmak üzere uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı rotaları oluşturdu. Örgüt, gelişmiş teknoloji, zırhlı araçlar ve yüksek güçlü silahlar kullanarak önemli lojistik ve finansal kapasiteye sahip olduğunu kanıtladı.

EL MENCHO'NUN 1 NUMARALI HEDEFE DÖNÜŞMESİ

El Mencho, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan suçlular listesinde yer aldı. ABD, onun yakalanmasını sağlayacak bilgi için tarihinin en yüksek ödüllerinden birini, 15 milyon dolara kadar, teklif etti.

ULUSAL VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE YÖNELİK TEHDİT

CJNG'nin faaliyetleri Meksika'da derin güvenlik krizlerine, şiddet dalgalarına ve geniş çaplı zorunlu göçlere yol açtı. Birçok ülke hükümeti, örgütün etkisini uluslararası güvenlik için doğrudan bir tehdit olarak tanımladı.

CJNG'NİN STRATEJİSİ

CJNG, özellikle sentetik uyuşturuculara odaklandı. Örgütün uyguladığı yöntemler arasında köprülerden sarkan cesetler, patlayıcı yüklü insansız hava araçları, ev yapımı zırhlı araçlar ve askeri roketatarlar yer aldı. DEA, Oseguera’yı tehlike düzeyi açısından Pablo Escobar’a benzetti ve yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu. Bu miktarın, El Chapo Guzmán için vaat edilen ödülle aynı seviyede olduğu bildirildi.

59 yaşındaki Oseguera, Tapalpa’daki çatışmada ağır yaralandıktan sonra helikopterle başkente sevk edilirken yaşamını yitirdi. Yetkililer, operasyonun Meksika’nın yakın tarihinde uyuşturucu kaçakçılığına indirilen en önemli darbelerden biri olduğunu açıkladı.