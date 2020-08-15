MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEl Maktum ailesini bitirecek dava! 1 milyar sterlin...
GeriDünya El Maktum ailesini bitirecek dava! 1 milyar sterlin...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 18:18,Son Güncelleme:

El Maktum ailesini bitirecek dava! 1 milyar sterlin...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
El Maktum ailesini bitirecek dava! 1 milyar sterlin...
Abone Olgoogle-news

Birleşik Arap Emirliği Başbakanı’nın kuzeni Şeyh Muhammed bin Halife bin Saeed al-Maktum’un da aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin, İngiliz vatandaşı Muhammed Haddad’ı 10 yıl önce dolandırdığı gerekçesiyle haklarında 1 milyar sterlinlik dava açıldı.

Muhammed Haddad, Dubai’yi yöneten al-Maktum ailesine mensup bazı kişilere, kendisini 500 milyon sterlinlik dolandırdıkları iddiasıyla İngiltere’de 1 milyar sterlinlik dava açtı. İngiliz vatandaşı Haddad, Dubai’deki emlak firması KM Holdings’teki hisselerini değerinin çok altında ortağına satmak zorunda kaldığını söyledi. Ortağının ise al-Maktum ailesine mensup kişiler tarafından yönlendirildiğini iddia etti.

SATMAZSA HAPSE GİRECEKTİ

Muhammed Haddad davacı olduğu kişilerin, kendisine şirket hisselerinin değerinden 4 kat daha azını teklif ettiklerini ve satmazsa hapse gideceğini söylediklerini ifade etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle