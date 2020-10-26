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Haberler Dünya HaberleriEl Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü
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DHA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü

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El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü
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Afgan güvenlik güçlerinin, ABD tarafından dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olarak listelenmesinden iki yıl sonra El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri’yi öldürdüğü duyuruldu.

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘En Çok Aranan Teröristler’ listesinde yer alan üst düzey El Kaide lideri Abu Muhsin al-Masri’nin Afgan güçlerince öldürüldüğü bildirildi.

NDS, El Kaide’nin ikinci komutanı olduğuna inanılan Al-Masri’nin Afganistan’ın Gazni şehrinde gerçekleştirilen özel bir operasyonla öldürüldüğünü ifade etti. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Chris Miller’ın da yaptığı açıklamada, Al-Masri’nin ölümünü doğruladığı belirtildi.

Al-Masri’nin, ABD’de yabancı bir terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak suçlamaları bulunduğu ifade edildi. Al-Masri’nin öldürülmesine yönelik FBI’dan herhangi bir açıklama henüz yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, geçen ay ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Afganistan’da 200’den az El Kaide üyesinin bulunduğunu söylediği ifade edildi.

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