El Kaide'nin 18 kadın militanı ABD'ye teslim

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak'ın kuzeyinde, El Kaide militanı 18 kadının Amerikan ordusuna teslim olduğu bildirildi.

Irak'taki Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, kadınların, akrabaları ve din adamlarınca teslim olmaya ikna edildikleri ifade edildi. Açıklamada, kadınların Irak'ın kuzeyinde teslim oldukları belirtilirken, başka ayrıntı verilmedi.



"Potansiyel kadın intihar eylemcisi" çok fazla



Irak'ın kuzeyindeki Amerikan güçlerinin komutanı Tümgeneral Mark. P. Hertling, çok sayıda "potansiyel kadın intihar eylemcisinin" teslim olmasının, "El Kaide ve onun barbarca yöntemlerine karşı Irak halkının dayanışmasını" gösterdiğini söyledi.



Kadın eylemcilerin saldırılarında artış oldu



Kadın intihar eylemcilerinin bu yıl Irak'ta düzenlediği saldırılarda önemli bir artış oldu. Çoğu Diyala vilayetinde olmak üzere bu yıl 20 kadar kadın intihar eylemcisi saldırı düzenledi.