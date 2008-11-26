El Kaide New York'a saldıracak iddiası

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ABD İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, New York'a saldırı olacağı ihbarı aldıklarını ancak yaptıkları araştırmalarda bu yönde bir ipucuna rastlamadıklarını söyledi.

ABD İçişleri Bakanlığı sözcüsü Russ Knokce, istihbarat örgütlerinin, New York'taki yetkilileri olası bir El Kaide saldırısı olacağı yönünde 25 Kasım'da uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Yetkili, El Kaide'nin eylül ayı sonunda New York ve çevresindeki metro sistemine saldırı hazırlığı yaptığı yönünde istihbari bilgi aldıklarını söyledi.

