El Cezire, Kıbrıs Rum skandalını belgeledi: Kara paracılara AB pasaportu sattılar

El Cezire, 2017-2019 tarihleri arasında Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu’nun önüne gelen ve çoğu onaylanan 1400 kişinin binlerce sayfalık vatandaşlık başvuru belgelerini ele geçirdiğini belirterek, dizi halinde yayınlamaya başladı. 70 ülkeden kara para ve yolsuzlukla suçlanan siyasi ve iş adamlarının Rum yönetimine ‘altın pasaport’ adı verilen yatırım karşılığı vatandaşlık başvurusu yaptığını belirten El Cezire, önceki gün listede yer alan 12 kara para bağlantılı işadamını, dün de siyasi isimleri paylaştı.

KÜRESEL SUÇLU LİSTESİ

El Cezire’nin kimlik bilgilerini yayınladığı 12 girişimci şöyle: Haklarında kara para aklama ve yolsuzluk soruşturmaları bulunan Ukrayna’daki Burisma enerji şirketinin sahibi Mikola Zloçevski, Ukraynalı iş adamı Oleg Bakhmatiuk, Rus enerji devi Gazprom’un eski yöneticisi Nikolay Gornovskiy, Rus iş adamı Ali Beglov, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarıyla kripto para yolsuzluğu yapan Rus kardeşler Aleksey ve Dmitri Ananyev, Çinli iş adamları Cang Kıçiang ve Li Ciadong, Vietnamlı işadamı Pham Nhat Vu, Venezuellalı banker Leonardo Gonzalez Dellan, İran’da yolsuzluk ve para aklamaktan en çok arananlar listesinde bulunan Ebrahimi Maleksabet ve oğlu Mehdi. Soldan sağa: Aleksey Ananyev, Dmitri Ananyev, Cang Kıçiang

VATANDAŞLIK ALAN SİYASİLER

İsimleri paylaşılan politikacılar ise şunlar: Afganistan Parlamentosu Başkanı Rahman Rahmani ve ailesi, Lübnan eski Başbakanı Necip Mikati’nin kardeşi, iş adamı Taha Mikati, Suudi Arabistan Yatırım Ajansı Başkanı Muhammed Jamil, Çin’in kamuya ait enerji şirketinin başkanı Tang Yong, Birleşik Arap Emirlikleri ekonomi dairesi eski başkan yardımcısı Apury Bagri, Rus ve Ukrayna eski milletvekilleri Vadim Moskoviç ile Vladimir Zubuki.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADILAR

Rum İçişleri Bakanlığı, yayınlanan belgeleri doğruladı, ancak kimlik bilgileri teşhir edilen 12 kişinin araştırıldığını ve Rum yasalarına uygun şekilde ‘itibarlı kişiler’ olarak değerlendirildiğini öne sürdü. Rum yönetimi ayrıca, pasaport belgelerini, “İçişleri Bakanlığı’ndan kim sızdırdı” soruşturması başlattı. Rum istihbaratıyla yakınlığı bilinen Rum Sigma televizyonunun yayın yönetmeni Hristos Haralambus, Katar ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekerek, “Belgeler Doğu Akdeniz’deki kriz sürerken yayınlandı. Katar merkezli El Cezire’ye Türk istihbaratı vermiştir. Rumların AB içindeki itibarına vurulan Türk darbesi” iddiasında bulundu.

2.5 MİLYON EURO’YA VATANDAŞLIK

Rum yönetimi vatandaşlık satışını reklam vererek yapıyor. Vatandaşlık için Rum yönetiminde 2.5 milyon Euro’luk yatırım yapmak yeterli. İşlemler hukuk büroları ve emlakçılar tarafından yürütülüyor.

7 MİLYAR EURO’LUK SATIŞ

ANASTASİADİS VE KIZLARININ ADI DA KARIŞMIŞTI

Kıbrıs Rum yönetiminin yatırım adı altında AB pasaportu satışları AB’yi de uzun süredir rahatsız ediyor. Rum yönetiminin 2013’ten beri ‘yatırım karşılığı vatandaşlık’ programından 7 milyar Euro gelir elde ettiği belirtiliyor. Pasaport satışı skandalına geçen yıl Rum lider Nikos Anastasiadis ve iki kızı Elsa ve Ino’nun da adları karışmıştı. Anastasiadis’in görevine seçilmeden önce kızlarıyla ortak olduğu hukuk bürosu aracılığıyla Litvanya’daki Rus Oligarkların kara para akladığı Ukio Bank üzerinden Rum yönetiminde tabela şirketleri kurduğu ve 323 milyon dolar akladığı belgelenmişti. Anastasiadis’in Rus Oligark Vladimir Romanov’a AB vatandaşlığı temin ettiği ortaya çıkmıştı.