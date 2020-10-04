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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 01:29 | Son Güncelleme:

El Bab'ta patlama! 2 ölü, 7 yaralı

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El Bab'ta patlama! 2 ölü, 7 yaralı
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu bir kontrol noktasında patlama meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, çevrede maddi hasar oluştu. Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, askeri muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

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