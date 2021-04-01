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Dünya
TRT Haber
Haber Giriş: 01.04.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

El-Bab'da canlı bomba yakalandı

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El-Bab'da canlı bomba yakalandı

Fırat Kalkanı bölgesinde eylem hazırlığında olan DEAŞ’lı terörist, TNT kalıplarıyla güçlendirilmiş canlı bomba yeleği ve çok sayıda malzemeyle yakalandı.

El-Bab’da Türk Jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 25 yaşındaki Halid Ali adlı DEAŞ’lı teröristin Rakka’da canlı bomba ve suikast tarzı saldırı eğitimi gördüğü belirlendi.

DEAŞ’lı teröristin kamu binaları, TSK ve yerel güvenlik güçlerine saldırı amacıyla keşif yaptığı öğrenildi.

Teröristin El Bab’da Al Salam Mahallesi'nde gizlendiği hücre evinde yapılan aramada, 1 kilogram TNT patlayıcı yerleştirilmiş canlı bomba yeleği, 12 kaleşnikof şarjörü, 11 fişek, 10 gram uyuşturucu madde, 1 gece görüş dürbünü, 1 el dürbünü, 2 el telsizi, 1 işaret fişeği, kameralar, fotoğraf makinası ile digital malzemeler ele geçirildi.

Jandarma timlerinin operasyonuyla yakalanan DEAŞ’lı teröristin sorgusunun devam ettiği, teröristin ilk ifadesinde 2020 yılında kaçak yollarla YPG/PKK terör örgütünün işgalindeki Rakka’dan El-Bab bölgesine geldiğini söylediği öğrenildi.

Teröristin sorgusu sürüyor.

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