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HaberlerDünya HaberleriEkvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi

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Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi

Ekvator Ginesi’ndeki askeri üssün mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarda can kaybı 30’a yükselirken, yaralı sayısını 420'ye ulaştı.

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi’nin Bata kentinde bir askeri üssün mühimmat deposunda meydana gelen peş peşe patlamaların ardından toplam can kaybının 30’a yükseldiği açıklandı. Ekvator Ginesi yetkilileri, yaralı sayısının 420 olduğunu açıkladı.

 

HASTANELERDE YER KALMADI

Patlama bölgesinin çevresinde çok sayıda sivil yerleşim yerinin hasar aldığı, birçok kişinin enkaz altında kaldığı patlamada, yaralıların tedavisinde problemlerin ortaya çıktığı ifade edildi.

Ekvator Ginesi Sağlık Bakanı Guinea Salud izinli sağlık çalışanlarının görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu. Yerel medya, yaralı sayısının çok fazla olduğunu ve bu nedenle hastanelerde yer kalmadığını bildirdi.

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