Ekvador’daki iktidar krizi Türkiye’ye uzandı

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Noboa ve Abad geçen sene göreve gelmelerinin ardından sürekli anlaşmazlık yaşamış, Devlet Başkanı ülkesinin İsrail’in Gazze’ye saldırılarına tepkisini aktarması için Abad’ı İsrail’e elçi olarak göndermişti. Ancak Abad, geçen ay güvenlik gerekçesiyle İsrail’den ayrılıp 1 Eylül’de Türkiye’ye gitmesi yönündeki talimatı yerine getirmeyerek ciddi bir disiplin suçu işlemekle suçlanmış ve görevi beş ay süresince askıya alınmıştı. Abad Türkiye’ye sadece 5 günlük gecikmeyle gelmişti.Ekvador mahkemesi, Devlet Başkan Yardımcısı Abad’la ilgili görevi askıya alma kararını bozdu. Bunun üzerine Devlet Başkanı Noboa, Abad’ı yeniden Türkiye’ye göndereceğini açıkladı. Abad’ın, Türkiye ve Ekvador arasındaki ekonomik ilişkiler konusunda elçilikte danışmanlık yapacağı bildirildi. Açıklamada, Abad’ın yeni görevine 27 Aralık cuma gününden önce başlamasının planlandığı belirtildi. Başkan Yardımcısı Veronica Abad ise bu karara X hesabında tepki göstererek görevlendirmeyi ‘sürgün’ olarak niteledi. Karardan sonra Abad, savcılığa şikayette bulunduğunu aktardı.