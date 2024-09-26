Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'un başkenti Quito'nun Guapulo bölgesinde çıkan orman yangını 3 gündür devam ediyor. Quito Belediye Başkanı Pabel Munoz, alevlerle mücadelenin sürdüğü kentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Munoz yaptığı açıklamada, "Bu karar, hasarlı ekosistemin yeniden inşası ve iyileştirilmesi için uluslararası kuruluşlardan kritik öneme sahip en az yarım milyon dolarlık yardım sağlamamıza yardımcı olabilir" dedi.



Salı günü başlayan yangın, şehirde son yıllarda yaşanan en yıkıcı yangınlardan biri olarak kayıtlara geçti. Alevler nedeniyle 6 evin kullanılamaz hale geldiği şehirde gökyüzü siyah duman bulutuyla kaplandı. Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin itfaiyeci, askeri personel ve kurtarma görevlisinin katıldığı belirtildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 107 evin tahliye edildiği, 2 itfaiyeci ile 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı bildirildi.



Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa yangının kundaklama nedeniyle çıktığı tespit edilirse olaya karışanların terör suçuyla yargılanacağını ifade etmişti.Şiddetli kuraklıkla mücadele eden Ekvador'da geçtiğimiz yıl 3 bin 302 noktada orman yangını çıkmış, 37 bin 808 hektar alan küle dönmüştü.