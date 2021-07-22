Ekvador'da koronavirüs skandalı... Gerçek ölü sayısı açıklandı!

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısının açıklanandan 8 binden daha fazla olduğunun belirlendiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, incelemelerin ardından 8 bin 786 artarak 30 bin 744 olarak güncellendi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları taşıdığı halde sisteme kaydedilmeyenlerin tespit edildiği belirtilerek, salgın kaynaklı ölü sayısının yeniden hesaplandığı bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da son 24 saatte vaka sayısı 669 artarak 478 bin 615 olurken iyileşenlerin sayısı da 443 bin 880 olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz dönemde Peru ve Meksika da benzer bir adım atmıştı. İki ülke Kovid-19'a bağlı ölümlerde eksik sayım yaptığını kabul etmişti.

Perulu uzmanlar, resmi istatistiklerde gerçek ölüm sayısının eksik sayıldığı konusunda uyardıktan sonra, yetkililer ölü sayısını 69 bin 342'den 180 bin 764'e revize etmişti.

Başka bir deyişle gelen uyarılar sonrası ülkedeki Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bir gecede 2,5 kat artmıştı.

Meksika Sağlık Bakanlığı yetkililerinin son 1 yılı göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmalar sonucunda ise salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 4 bin 272 fazla olduğu belirlenmişti.

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