Ekvador'da kanlı isyan! Hapishanedeki çatışmada 43 kişi öldü

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Güney Amerika ülkesi Ekvador, uyuşturucu kaçakçılarının ve bu kişilerle bağlantılı hapishane çetelerinin çatışmaları ve kanlı hesaplaşmalarıyla nam salmış bir ülke. Son yıllarda örneğine sıkça rastlanan bu çatışmalarından biri dün yaşandı ve sonuçta 43 insan hayatını kaybetti.

2021'in başından bu yana rakip uyuşturucu çeteleri tarafından körüklenen bu çatışmaların altıncısında yine çok sayıda insan öldü ve çok kısa süre içinde bu çatışmalarda hayatını kaybeden insan sayısı 400’e yükselmiş oldu.

Başkent Quito'dan arabayla yaklaşık iki saat uzaklıktaki Santo Domingo de los Tsáchilas hapishanesinin maksimum güvenlikli kanadının kontrolünü, çıkan çatışmaların ardından 200'den fazla polis komandosu yeniden ele geçirdi. Ancak bu, 43 mahkûmun ölmesini engelleyemedi ve ölü sayısının artması muhtemel.Ya

Yaşanan çatışmaların ardından özel polis kuvvetleri hapishane etrafında böyle görüntülendi

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İNFAZ BIÇAKLARLA YAPILDI!

İçişleri Bakanı Patricio Carrillo gazetecilere verdiği demeçte, kurbanların çoğunun "bıçaklı silahlarla infaz edildiğini" söyledi.

Uyuşturucu kaçakçılığı çeteleri arasındaki rekabetin körüklediği şiddet benzeri görülmemiş seviyelere yükselirken, Ekvador'da 2021'in başından bu yana ölenlerin sayısı yaklaşık 400'e yükselirken, bu son çatışma altıncı ölümcül hapishane katliamı olarak kayıtlara geçti.

Hapishanelerin duvarları bile çetelerin izlerini taşıyor

Guayaquil'deki Litoral cezaevinde 119 mahkûmun hayatını kaybettiği bir katliam da dahil olmak üzere, geçen yıl ülke hapishanelerinde 300'den fazla mahkûm katledildi.

Sosyal medyadaki ürkütücü görüntüler, hapishanede bir avluya saçılmış parçalanmış cesetleri gösteriyor. Öte yandan, yerel televizyonlar, Ekvadorlu izleyicilere çok tanıdık gelen, sevdiklerinden haber almak için çaresizce hapishanenin dışında toplanan çoğu kadın düzinelerce akrabayı gösteren görüntüler yayınladı.

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Mahkum yakınları hapishane çevresinde böyle haber bekledi...

POLİS ŞEFİ NAKİL KARARINI ELEŞTİRDİ

Ekvador polis şefi Fausto Salinas gazetecilere verdiği demeçte, "Gerçekten çok fazla şiddet vardı" dedi ve hapishanede el bombaları, makineli tüfekler, tabancalar ve mühimmat bulunduğunu da sözlerine ekledi. Salinas dün erken saatlerde, yerel televizyona bu şiddeti tetikleyen şeyin bir çete liderinin başka bir hapishaneden nakledilmesi olduğunu söyledi ve nakil emrini veren yargı makamlarını eleştirerek "Bu kişinin varlığı çatışma ve şiddet yarattı" dedi.

Bu son katliam, bu yıl Santo Domingo hapishanesindeki ilk büyük çaplı şiddet olayı oldu.

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Şubat 2021'de aynı cezaevinde, suç çetelerinin farklı cezaevlerinde eş zamanlı olarak düzenlediği ve ülke genelinde toplam 78 kişinin ölümüne neden olan saldırının bir parçası olarak, birçoğunun kafası kesilip parçalara ayrılmış şekilde olmak üzere 33 mahkûm öldürüldü.

Analistler, yerel suç çetelerinin rakip Meksikalı Sinaloa ve Jalisco Yeni Nesil uyuşturucu kartelleriyle çalışmak için rekabet etmeye başlamasıyla hapishane şiddetindeki artışın başladığını söylüyor.

Kan donduran görüntüler sosyal medya üzerinden dünyaya yayıldı

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞININ MERKEZ ÜSLERİNDEN

Dünyanın en büyük iki kokain üreten ülkesi olan Kolombiya ve Peru arasında yer alan Ekvador, uzun Pasifik kıyı şeridi ve büyük nakliye ve balıkçı filoları nedeniyle stratejik bir kaçakçılık rotası olmaya devam ediyor.

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Bu yılın ilk dört ayında Ekvador makamları, bir önceki yıl ele geçirilen miktarın iki katı olan 85 ton kokain ele geçirdi.

İsrail'e resmi ziyarette bulunan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, paylaştığı tweet'te kurbanların ailelerine başsağlığı diledi ve "Bu yaşananlar çete şiddetinin talihsiz sonucudur." dedi.